Антон Сихарулидзе: «Рад, что в танцах лидеры прошлого сезона убегают, а остальные их догоняют»
Сегодня в Магнитогорске завершился первый этап серии Гран-при России «Звезды Магнитки». В танцах на льду победили трехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный уступили им менее трех баллов.
«Конкурентная среда, невероятная конкуренция во всех видах. Рад, что в танцах лидеры прошлого сезона убегают, а остальные их догоняют. Для меня очень важны были соревнования в танцах, действительно есть конкуренция, это великолепно.
Я сам катался, понимаю, что первый турнир всегда проходит с недочетами. Дальше будет лучше, чище. Все на ходу, все в порядке, но недостатки и ошибки — это нормально.
Не может не радовать интерес публики, зрителей. Будем продолжать радовать», — сказал исполняющий обязанности главы ФФККР Сихарулидзе.
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