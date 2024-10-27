Антон Сихарулидзе: «Рад, что в танцах лидеры прошлого сезона убегают, а остальные их догоняют»

Антон Сихарулидзе заявил, что его радует конкуренция в российских танцах на льду.

Сегодня в Магнитогорске завершился первый этап серии Гран-при России «Звезды Магнитки». В танцах на льду победили трехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный уступили им менее трех баллов.

«Конкурентная среда, невероятная конкуренция во всех видах. Рад, что в танцах лидеры прошлого сезона убегают, а остальные их догоняют. Для меня очень важны были соревнования в танцах, действительно есть конкуренция, это великолепно.

Я сам катался, понимаю, что первый турнир всегда проходит с недочетами. Дальше будет лучше, чище. Все на ходу, все в порядке, но недостатки и ошибки — это нормально.

Не может не радовать интерес публики, зрителей. Будем продолжать радовать», — сказал исполняющий обязанности главы ФФККР Сихарулидзе.