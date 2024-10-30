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Анастасия Мухортова: «Этери Тутберидзе приходит на тренировки, прокаты делаем перед ней. Замечания больше по хореографии, по музыкальности»

Мухортова и Евгеньев рассказали, как проходит их работа с Этери Тутберидзе.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев тренируются под руководством Алексея Тихонова в школе Этери Тутберидзе. 

— С Этери Георгиевной часто пересекаетесь? Есть что-то запоминающееся из того, что она говорила?

Мухортова: Да, пересекаемся. Она приходит на тренировки, прокаты делаем перед ней. Замечания больше по хореографии какие-то, по музыкальности. Сказала, где и что подработать, с Алексеем решали уже эти вопросы.

Евгеньев: Начало короткой Этери Георгиевна нам поменяла. Непосредственно самые-самые первые движения.

Мухортова: И развернула нас спиной.

Евгеньев: Она не трогала структуру программы. Сказала, что мы слишком долго стоим в начале, заставила нас подумать и что-то сделать. Такие вещи. Даниил Маркович (Глейхенгауз) нам иногда помогает, Сергей Викторович (Дудаков) — с прыжками, всегда можно подъехать попросить.

От Дани Глейхенгауза было приятно услышать на прокатах одну фразу. Обычно мы крайне редко слышим что-то положительное в нашу сторону на тренировках, но вот после короткой на прокатах Даниил Маркович сказал: «Когда чисто катаетесь, очень даже хорошо смотритесь на льду». Тоже вселяет в нас уверенность.

Понимаем, что раз от таких специалистов высочайшего уровня слышим похвалу, значит, действительно двигаемся вперед.

Мухортова: Результат есть.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Алексей Тихонов
logoсборная России
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logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
logoАнастасия Мухортова
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