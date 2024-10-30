Мухортова о переходе от Тарасова к Тихонову: «Хотели побольше работать с ним. В прошлом сезоне мы получали советы по элементам, и нам это прям помогало»

Мухортова и Евгеньев объяснили, почему перешли от тренера Тарасова к Тихонову.

— Почему решили перейти от Филиппа Тарасова к Алексею Тихонову?

Мухортова: Мы не то что перешли…

Дмитрий: Вожжи нашей повозки отдали Алексею.

Мухортова: Хотели побольше работать с ним. Иногда в прошлом сезоне мы получали какие-то советы по элементам, и вот нам это прям помогало. Почувствовали: чтобы двигаться дальше, нам необходимы эти знания. Как в элементах, так и в катании.

Евгеньев: Мы говорим это при полном уважении и любви к Филиппу Александровичу, потому что все равно это тот человек, который сделал из нас пару. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев , которых вы знаете, его огромнейшая заслуга.

Мухортова: Наша работа сейчас строится исключительно на этой основе, которую нам дал Дмитрий Сергеевич [Зобнин]. Он очень много с нами занимался индивидуально в первый год.

Евгеньев: Особенно в начале, да. Дмитрий Сергеевич тоже из нас конфету лепил изо всех сил.

Мухортова: Из сами знаете чего.

Евгеньев: Из говна и палок.

Мухортова: Из двух одиночников.