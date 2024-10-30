Мухортова о переходе от Тарасова к Тихонову: «Хотели побольше работать с ним. В прошлом сезоне мы получали советы по элементам, и нам это прям помогало»
— Почему решили перейти от Филиппа Тарасова к Алексею Тихонову?
Мухортова: Мы не то что перешли…
Дмитрий: Вожжи нашей повозки отдали Алексею.
Мухортова: Хотели побольше работать с ним. Иногда в прошлом сезоне мы получали какие-то советы по элементам, и вот нам это прям помогало. Почувствовали: чтобы двигаться дальше, нам необходимы эти знания. Как в элементах, так и в катании.
Евгеньев: Мы говорим это при полном уважении и любви к Филиппу Александровичу, потому что все равно это тот человек, который сделал из нас пару. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, которых вы знаете, его огромнейшая заслуга.
Мухортова: Наша работа сейчас строится исключительно на этой основе, которую нам дал Дмитрий Сергеевич [Зобнин]. Он очень много с нами занимался индивидуально в первый год.
Евгеньев: Особенно в начале, да. Дмитрий Сергеевич тоже из нас конфету лепил изо всех сил.
Мухортова: Из сами знаете чего.
Евгеньев: Из говна и палок.
Мухортова: Из двух одиночников.
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