Дмитрий Евгеньев: «Иногда ранее нас выбивали травмы, нагрузка. Сейчас же мы плавно влились в сезон, это дает плоды»
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев занимают первое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Магниторске (73,32 балла).
– Вы лидеры, какие эмоции?
Мухортова: Эмоции приятные, оценки удивили. Мы сделали все на льду, а сколько нам поставили баллов – уже не наша заслуга.
Евгеньев: Сейчас немного порадуемся, но после будем готовиться к завтрашнему дню. Насте большое спасибо за то, что показывает спортсменские сильные качества, преодолевает боль и неудобства.
– Всего четыре пары. Чувствуете, что вы здесь фавориты?
Мухортова: В какой‑то степени да, здесь есть пары из прошлых юниоров, им еще чего‑то не хватает. Главное было справиться со своими трудностями.
Евгеньев: Наши основные соперники – мы, соревнуемся сами с собой, со своими тараканами в голове. Да, Анастасия? (смеется)
Мухортова: Передаю привет от всех своих тараканов в голове.
– Удобно входить в сезон после прокатов и турнира в Санкт‑Петербурге?
Евгеньев: На своем горьком опыте убеждались, как тяжело выходить на соревнования впервые в сезоне в середине ноября. Мы живы и целы благодаря Алексею Тихонову. Иногда ранее нас выбивали травмы, нагрузка. Сейчас же мы плавно влились в сезон, это дает свои плоды. Легче выходить после контрольных прокатов и мемориала. В прошлом году на первом этапе в Казани у нас был ужасный нервяк, тряслись. Здесь совсем другое дело.
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