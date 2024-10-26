Дмитрий Евгеньев: «Иногда ранее нас выбивали травмы, нагрузка. Сейчас же мы плавно влились в сезон, это дает плоды»

Мухортова и Евгеньев прокомментировали лидерство после короткой в Магнитогорске.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев занимают первое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Магниторске (73,32 балла).

– Вы лидеры, какие эмоции?

Мухортова : Эмоции приятные, оценки удивили. Мы сделали все на льду, а сколько нам поставили баллов – уже не наша заслуга.

Евгеньев : Сейчас немного порадуемся, но после будем готовиться к завтрашнему дню. Насте большое спасибо за то, что показывает спортсменские сильные качества, преодолевает боль и неудобства.

– Всего четыре пары. Чувствуете, что вы здесь фавориты?

Мухортова : В какой‑то степени да, здесь есть пары из прошлых юниоров, им еще чего‑то не хватает. Главное было справиться со своими трудностями.

Евгеньев : Наши основные соперники – мы, соревнуемся сами с собой, со своими тараканами в голове. Да, Анастасия? (смеется)

Мухортова : Передаю привет от всех своих тараканов в голове.

– Удобно входить в сезон после прокатов и турнира в Санкт‑Петербурге?

Евгеньев : На своем горьком опыте убеждались, как тяжело выходить на соревнования впервые в сезоне в середине ноября. Мы живы и целы благодаря Алексею Тихонову. Иногда ранее нас выбивали травмы, нагрузка. Сейчас же мы плавно влились в сезон, это дает свои плоды. Легче выходить после контрольных прокатов и мемориала. В прошлом году на первом этапе в Казани у нас был ужасный нервяк, тряслись. Здесь совсем другое дело.