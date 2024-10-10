Мухортова о группе Тутберидзе: «Прекрасные условия, люди, которые помогают тебе в осуществлении целей. Это лучшее место, куда мы могли попасть»

Фигуристы Мухортова и Евгеньев назвали лучшим шагом переход в группу Тутберидзе.

– Ваш переход в штаб Тутберидзе стал правильным шагом?

Дмитрий Евгеньев : Это был самый лучший шаг.

Анастасия Мухортова : Прекрасные условия, люди, которые хотят достичь максимума и помогают тебе в осуществлении твоих целей и желаний. Это лучшее место, куда мы могли попасть.

Дмитрий : Там окружение соответствующее. Не совру, если скажу, что все, от охранников до тренеров, прекрасные люди.

Анастасия : Они каждый раз помогают открыть дверь, здороваются, желают удачи на тренировках, на соревнованиях.

Дмитрий : Что касается персонала – у нас есть массажисты, врачи. Есть проблемы с прыжками – пожалуйста, иди на дополнительный лед, попрыгай. Сергей Викторович [Дудаков ] обязательно что-то подскажет. Если на льду что-то не получается – Этери Георгиевна люлей даст.

Анастасия : И сразу получится.

Дмитрий : Опций просто миллион. Если надо что-то отработать – иди, залов 20 штук. Если надо – хореограф выйдет на лед, хоть на 15 минут, но поможет. Грех жаловаться.

Также у нас есть психолог Жанна Симак. Она нам очень помогала, особенно в прошлом сезоне, когда было очень много проблем, когда у Насти были сплошные травмы, потом болезнь после чемпионата России.

Анастасия : Она помогла найти в себе силы не падать духом, сохранять спокойствие и мотивацию.

– Сейчас вы посещаете психолога?

Анастасия : Периодически на связи, если у нас какие-то сложности возникают.

Дмитрий : Мы можем ей позвонить, чаще всего мы с ней в онлайн режиме работаем.

– Главный совет, который вы получили от Этери Тутберидзе?

Дмитрий : Дисциплина порождает результат, это уже слоган. Работаем дальше. Я до сих пор помню после чемпионата России слова Александра Валерьевича Филатова, директора нашего катка, когда, мы не очень хорошо выступили в произвольной. Мы тогда примерно только месяц, как переехали на новый каток. Он сказал, что условия теперь все есть, только работайте.