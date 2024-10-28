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Валиева о шоу Навки: «Я очень рада, что мы снова выходим на лед в «Вечерах на хуторе». Мне близка роль Одарки – в ней много переживаний юной, хрупкой души»

Камила Валиева рассказала, что рада выступать в ледовом шоу Татьяны Навки.

С 1 по 10 ноября в Москве будет проходить шоу «Вечера на хуторе 2.0», где фигуристка исполнит роль Одарки.

«Я очень рада, что мы снова выходим на лед в «Вечерах на хуторе». Как я говорила, эта роль мне близка – в ней много переживаний юной, хрупкой души! Для меня это перевоплощение в Одарку – красавицу и умницу, испытывающую первые сильные чувства, достаточно естественно, комфортно, даже легко!

И потом, мы придумали много новых решений, элементов! Я люблю, когда мои герои постоянно меняются! После зимней премьеры в Москве мы повезли шоу в Сочи, где Одарка для меня раскрылась совсем по-другому. И вот снова Москва, где я могу по-новому представить мою героиню. Обожаю это шоу! И рада снова его катать в компании друзей и любимой команды», – рассказала 18-летняя Валиева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoТатьяна Навка
logoсборная России
женское катание
Р-Спорт
logoКамила Валиева
ледовые шоу
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