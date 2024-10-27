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Татьяна Тарасова: «Кондратюк на международных соревнованиях может высоко подняться. Мы должны развиваться и быть лучше всех – пока я вижу, что мы лучше всех»

Татьяна Тарасова оценила уровень фигуристов на первом этапе Гран-при России.

Сегодня в Магнитогорске победила Анна Фролова (226,33), второй стала Ксения Гущина (203,78), третьей – Ксения Синицына (200,92).

«Девочки все понравились, уровень очень хороший. Я не судья, но, мне кажется, все находятся на своих местах. Фролова молодец, было видно, что лучше остальных. Поэтому она и победила.

Отметила бы и Синицыну. Все работают, никто не сидит дома, одеялом на накрывается. Вообще, тренеры и спортсмены делают большое дело. Не плачутся, что нас отстранили, а работают, готовятся к возвращению на международную арену», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова, чьи слова цитирует «ВсеПроСпорт».

Среди мужчин победил Марк Кондратюк (289,74), вторым стал Роман Савосин (275,55), третьим – Евгений Семененко (274,97).

«Откуда столько мотивации у мужчин? Хотят нового, хотят выйти после незаслуженной нашей дисквалификации и победить всех, хотят совершенствоваться, и у них это получается. Марк на международных соревнованиях может высоко подняться, будет так кататься – высоко поднимется. Мы должны развиваться и быть лучше всех, пока я вижу, что мы лучше всех.

Егор Рухин – хороший мальчик, он еще маленький, будет технически очень сильный и артистичный, когда свой контент выполнит», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Российские фигуристы с 2022 года не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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женское катание
ТАСС
Анна Фролова
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Александра Трухина
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Звезды Магнитки
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