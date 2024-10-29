Туктамышева о Гран-при Канады: «Я не увидела, если мы не берем Малинина, какого-то запредельного катания, с которым нельзя было бы конкурировать»

Туктамышева сравнила уровень мужского катания на Гран-при в Канаде и России.

На Гран-при Канады победу одержал американец Илья Малинин (301,82 балла), вторым стал японец Шун Сато (261,16), третье место занял представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван (260,31).

Золото на Гран-при России в Магнитогорске выиграл Марк Кондратюк (289,74), серебро у Романа Савосина (275,55), бронза – у Евгения Семененко (274,97).

– Мы знаем, что дома баллы завышают, но глядя на результаты наших парней в Магнитогорске, кто из ребят смог бы претендовать на попадание в тройку на Гран-при в Канаде?

– Я бы, наверное, акцент сделала не на результаты, а на контент. Если они заявленный контент выполнят, то это вполне конкурентоспособно, потому что и раньше, когда мы выступали на международной арене и катали чисто, то были там точно в призах или рядом с призами.

А сейчас мальчики у нас стали еще более сильными, развиваются как в первой, так и во второй оценке. Поэтому я думаю, что да. Я не увидела, если мы не берем Илью Малинина, какого-то запредельного катания, с которым нельзя было бы конкурировать, – сказала Елизавета Туктамышева в интервью Okko.

Кондратюк так хорош, что потягался бы с Малининым?