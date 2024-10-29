Туктамышева о комментировании: «Надеюсь, зрители не стали переключать трансляцию, когда слышали мой голос»

Елизавета Туктамышева высказалась о работе комментатором.

Чемпионка мира комментировала мужские соревнования на этапе Гран-при Канады.

– Как ты оцениваешь свое комментирование? Как думаешь, насколько тебе это удается?

– Я не могу сама оценить свое комментирование. Надеюсь, что зрители не стали переключать трансляцию, когда слышали мой голос.

Удается или нет, узнаем только со временем, потому что сразу так понять, что у тебя получается, что нет, мне кажется, невозможно. Но мне, по крайней мере, это нравится.

– Как ты относишься к комментированию во время прокатов?

– Смотря какие комментарии, смотря какой прокат. То есть я не вижу проблемы в том, когда происходит какое-то очень жесткое и серьезное падение, как-то это прокомментировать. Или, наоборот, какой-то великолепный прыжок.

То есть постоянно, конечно, не надо разговаривать во время проката. Хочется насладиться фигурным катанием прежде всего. Но когда происходит что-то из ряда вон, в целом это можно акцентировать.

– Кто твой любимый комментатор?

– Мне очень нравится Тед Бартон, который комментировал юниорские Гран-при. У него всегда такие положительные эмоции и высказывания о фигуристах. И не было никогда такого, чтобы он как-то вмешивался во что-то, и никогда не резало слух. Такая песня у него всегда была. Не раздражало, но все было всегда понятно, четко и по делу.

– Возникает ли желание покритиковать спортсменов?

– Иногда. Я бы не назвала это критикой, я бы просто сказала, что на каких-то нюансах, которые, возможно, не самые положительные, тоже можно делать акцент. Если конкретно что-то очень плохо, мне кажется, в целом нет ничего такого, чтобы об этом сказать. Ну, не часто, – сказала Туктамышева в интервью Okko.