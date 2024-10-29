4

Туктамышева о комментировании: «Надеюсь, зрители не стали переключать трансляцию, когда слышали мой голос»

Елизавета Туктамышева высказалась о работе комментатором.

Чемпионка мира комментировала мужские соревнования на этапе Гран-при Канады. 

– Как ты оцениваешь свое комментирование? Как думаешь, насколько тебе это удается?

– Я не могу сама оценить свое комментирование. Надеюсь, что зрители не стали переключать трансляцию, когда слышали мой голос.

Удается или нет, узнаем только со временем, потому что сразу так понять, что у тебя получается, что нет, мне кажется, невозможно. Но мне, по крайней мере, это нравится. 

– Как ты относишься к комментированию во время прокатов? 

– Смотря какие комментарии, смотря какой прокат. То есть я не вижу проблемы в том, когда происходит какое-то очень жесткое и серьезное падение, как-то это прокомментировать. Или, наоборот, какой-то великолепный прыжок.

То есть постоянно, конечно, не надо разговаривать во время проката. Хочется насладиться фигурным катанием прежде всего. Но когда происходит что-то из ряда вон, в целом это можно акцентировать. 

– Кто твой любимый комментатор? 

– Мне очень нравится Тед Бартон, который комментировал юниорские Гран-при. У него всегда такие положительные эмоции и высказывания о фигуристах. И не было никогда такого, чтобы он как-то вмешивался во что-то, и никогда не резало слух. Такая песня у него всегда была. Не раздражало, но все было всегда понятно, четко и по делу. 

– Возникает ли желание покритиковать спортсменов? 

– Иногда. Я бы не назвала это критикой, я бы просто сказала, что на каких-то нюансах, которые, возможно, не самые положительные, тоже можно делать акцент. Если конкретно что-то очень плохо, мне кажется, в целом нет ничего такого, чтобы об этом сказать. Ну, не часто, – сказала Туктамышева в интервью Okko. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Окко Спорт
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Стали известны пары участников «Ледникового периода»: Валя Карнавал – Кацалапов, Туктамышева – Сопельник, Тотьмянина – Т-Killah, Дина и Арины Аверины – с Соловьевым и Морозовым
119вчера, 12:23
Лутфуллин о Туктамышевой: «Тренер она шикарный, с полнейшим кайфом подходит к тому, что делает. Я уже сказал ей: давай иди к нам работать»
3823 октября, 10:36
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
317 октября, 14:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Туктамышева о Гран-при Канады: «Я не увидела, если мы не берем Малинина, какого-то запредельного катания, с которым нельзя было бы конкурировать»
133 минуты назад
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
43 минуты назад
Трое судей из семи поставили Хавронину и Нарижного выше Степановой и Букина в произвольном танце на Гран-при в Магнитогорске
31сегодня, 09:02
Московские управы начали закупать билеты на премьеру ледового шоу Навки «Щелкунчик»
99сегодня, 08:20
Миронова о произвольном танце: «Гамлет похож на сильное пламя, которое сжигает все вокруг. Тем он и притягателен, и мерзок одновременно»
5сегодня, 07:14
Ренат Лайшев: «Даже хоккей не так популярен, как фигурное катание. Не в обиду будет хоккеистам»
15сегодня, 07:00
Лайшев о том, нужно ли собственное шоу Валиевой: «Свое шоу – это не всегда хорошо»
10сегодня, 06:59
Ренат Лайшев: «Валиева – умная девчонка с определенным интеллектом. Щербакова, Загитова, Медведева – они все благодаря Тутберидзе высокоразвитые»
46сегодня, 06:50
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
91сегодня, 06:10
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
38сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
2вчера, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
627 октября, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
1527 октября, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
126 октября, 04:20
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28