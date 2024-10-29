Трое судей из семи поставили Хавронину и Нарижного выше Степановой и Букина в произвольном танце на Гран-при в Магнитогорске

Трое судей из семи оценили Хавронину и Нарижного выше Степановой и Букина.

На завершившемся в Магнитогорске этапе Гран-при России в танцах на льду победили Александра Степанова и Иван Букин. Они менее чем на три балла по сумме опередили Ирину Хавронину и Девида Нарижного.

По данным портала Skatingscores, на первое место в произвольном танце Степанову и Букина поставили четверо судей из семи. Трое отдали предпочтение Хаврониной и Нарижному.

В следующий раз пары встретятся на этапе Гран-при России в Москве, который пройдет 16-17 ноября.