Трое судей из семи поставили Хавронину и Нарижного выше Степановой и Букина в произвольном танце на Гран-при в Магнитогорске
Трое судей из семи оценили Хавронину и Нарижного выше Степановой и Букина.
На завершившемся в Магнитогорске этапе Гран-при России в танцах на льду победили Александра Степанова и Иван Букин. Они менее чем на три балла по сумме опередили Ирину Хавронину и Девида Нарижного.
По данным портала Skatingscores, на первое место в произвольном танце Степанову и Букина поставили четверо судей из семи. Трое отдали предпочтение Хаврониной и Нарижному.
В следующий раз пары встретятся на этапе Гран-при России в Москве, который пройдет 16-17 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skatingscores
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