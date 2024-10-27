Иван Букин: «Свое место никому не отдадим, будем работать так, чтобы ни у кого не было вопросов»

Иван Букин заявил, что не собирается уступать конкурентам.

Сегодня Александра Степанова и Иван Букин победили на этапе Гран-при России в Магнитогорске в танцах на льду. Они менее чем на три балла опередили Ирину Хавронину и Девида Нарижного.

Букин: Дело не в первом месте, а в том, что мы провели отличную работу за последний месяц. Здесь показали большую часть того, что наработали. Хочется вернуться домой, выдохнуть. Было нервно, но прикольно.

Степанова: Нас очень сильно поддерживали зрители, это несравнимо ни с чем. Просто невероятно.

— Вы сейчас катаетесь на классе? Имя работает за вас?

Букин: Какой бы ты ни был великий, судейская бригада все видит. Нам не прощают ошибки, как и опытным парам на международном уровне. Когда закончил карьеру, твоя имя помогает, а здесь надо работать день за днем.

Степанова: Нет такого, что нас любят, уважают, поэтому мы можем расслабиться. Для нас соревнования — безумно интересно, это нас подстегивает.

Букин: Свое место никому не отдадим, будем работать так, чтобы ни у кого не было вопросов. Мы горим работой, и нам это нравится. Мы соскучились по такой работе, потому что прошлый сезон был скомканным. Мы не теряем интерес к тренировкам, без него можно было бы смело заканчивать. Соперники молодцы, хочется всех похвалить.

Степанова: У нас большой потенциал, мы чувствуем это на тренировках, несмотря на наш возраст и опыт международных турниров, которого здесь нет у большинства танцоров.