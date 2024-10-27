Ирина Хавронина: «Довольны собой, сделали два чистых проката. Для первого старта в сезоне неплохо, нас хорошо оценили»

Хавронина и Нарижный остались довольны выступлением на Гран-при а Магнитогорске.

Фигуристы заняли второе место в соревнованиях танцоров на льду, победили Александра Степанова и Иван Букин.

Хавронина: Довольны собой, сделали два чистых проката. Для первого старта в сезоне неплохо, нас хорошо оценили.

— Обсудили с тренерами?

Хавронина: Они сказали, что неплохо, будем работать. Похвалили нас. Оценивать сезон будем в конце, но сейчас чувствуем себя увереннее и спокойнее, чем в прошлом сезоне.

— Как охарактеризовали бы свой стиль катания?

Хавронина: Я бы назвала наше катание искренним, правдивым, не театральным. Как себя чувствуем, так и показываем. Тренеры к нам прислушиваются, благодаря этому у нас живое катание.

Нарижный: Мы не мешаем друг другу, это очень важно. У нас нет места или элемента, который мы боимся не сделать. У нас материалы костюмов, которые не очень хорошо скользят, это иногда трудновато. Но это единственная небольшая проблема.

— Следите за международными танцами?

Хавронина: Всегда смотрим, следим. Интересно, что катают ребята. Мы обсуждаем, по‑своему оцениваем. Это наше любимое занятие.