Елена Вайцеховская: «Два года назад я не понимала, зачем Нарижному ломать свой дуэт и разбивать пару Хаврониной. А сейчас вроде как и вопросы ни к чему»

Вайцеховская отметила выступление Хаврониной и Нарижного на Гран-при России.

Сегодня Ирина Хавронина и Девид Нарижный стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при России «Звезды Магнитки» в Магнитогорске.

«Два года назад я, признаться, вообще не понимала, зачем Девиду Нарижному ломать свой дуэт с Анабель Морозов, зачем разбивать уже сложившуюся пару Иры Хаврониной с Дарио Чиризано. Причем второй из дуэтов мне было куда более жалко, чем первый.

А сейчас вроде как и вопросы ни к чему. Зачем? Да вот как раз за тем, что все увидели в Магнитогорске. Реально ведь дуэт восхитительный получился», – написала Елена Вайцеховская.