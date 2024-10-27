Елена Вайцеховская: «Два года назад я не понимала, зачем Нарижному ломать свой дуэт и разбивать пару Хаврониной. А сейчас вроде как и вопросы ни к чему»
Вайцеховская отметила выступление Хаврониной и Нарижного на Гран-при России.
Сегодня Ирина Хавронина и Девид Нарижный стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при России «Звезды Магнитки» в Магнитогорске.
«Два года назад я, признаться, вообще не понимала, зачем Девиду Нарижному ломать свой дуэт с Анабель Морозов, зачем разбивать уже сложившуюся пару Иры Хаврониной с Дарио Чиризано. Причем второй из дуэтов мне было куда более жалко, чем первый.
А сейчас вроде как и вопросы ни к чему. Зачем? Да вот как раз за тем, что все увидели в Магнитогорске. Реально ведь дуэт восхитительный получился», – написала Елена Вайцеховская.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
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