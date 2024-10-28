Рухин о четверном акселе: «Есть цель в конце сезона его сделать. Судя по тому, как чувствую этот прыжок, это вполне возможно»

Фигурист Егор Рухин рассказал о цели прыгнуть четверной аксель.

Накануне Рухин занял четвертое место на этапе Гран-при России в Магнитогорске. При этом он исполнил пять квадов в произвольной программе – лутц, флип, риттбергер, сальхов и тулуп.

– С чем связано резкое усложнение одиночников до пяти четверных прыжков в произвольной? Если на твоем примере, почему настолько сильно именно в этом году захотелось улучшиться и усилиться?

– На самом деле, усилиться хотелось всегда. Просто не позволяли эти проблемы с экипировкой, с тренировочным процессом, еще с чем-то. Все четверные я прыгаю два или три года, но соединить и показать в одной программе – очень долгая и тяжелая работа. Отдельно – это одно, а в общей связке и программе – совсем другое.

В это межсезонье была проделана достаточно большая работа. Сейчас продолжаю работать: пять четверных есть, но пока хромают вращения, скольжение. Надо продолжать в том же духе.

– Четверной аксель пробовали?

– Пробовал на удочке, были чистые попытки, но отложил это до конца сезона. Судя по тому, как чувствую этот прыжок, это вполне возможно. Цель есть в конце сезона его сделать, буду над этим работать. В соревновательный сезон это травмоопасно, не хочется выпадать из-за травмы, а в конце сезона после всех соревнований буду делать упор на это.

– Малинин, кажется, весь мир на это зарядил.

– Илья – хороший парень. Мы с ним общались, переписывались много. Когда у меня были проблемы с ботинками, спрашивал у него. Он всегда открытый, подскажет.

– Хотелось бы посоревноваться с ним когда-нибудь на международных стартах?

– Хотелось бы. Даже не столько посоревноваться с кем-то, сколько просто выйти на международную арену и почувствовать ее, помню атмосферу юниорских этапов Гран-при. Тут в Магнитогорске тоже организация на таком уровне, что вопросов вообще никаких нет. Сейчас самое главное работать над программами и элементами, а как будет, так будет, – сказал 20-летний Рухин.