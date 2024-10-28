Егор Рухин: «Я с детства был воспитан в системе Тутберидзе – наверное, в дальнейшем было тяжело перестроиться. Сейчас я немного адаптировался и отпустил прошлые моменты»

Егор Рухин рассказал, что тяжело перестраивался после системы Этери Тутберидзе.

20-летний фигурист, который сейчас тренируется у Алексея Четверухина, накануне занял четвертое место на этапе Гран-при России в Магнитогорске. При этом Рухин исполнил пять квадов в произвольной программе.

– Что ты получил у Четверухина такого, чего не получал в других тренерских штабах?

– Не то чтобы я получил что-то новое. Наверное, какое-то общее взаимопонимание. Это все-таки важно, когда спортсмен слышит тренера и у них происходит общая работа. Я с детства был воспитан в системе Этери Георгиевны (Тутберидзе). Наверное, где-то было тяжело перестроиться в дальнейшем.

– На более индивидуальный коннект?

– Где-то да, индивидуальный, где-то немножко другой подход. Сейчас я немного к этому адаптировался и отпустил свои прошлые моменты.

– Если говорить о предыдущих тренерских группах, запомнились какие-то яркие моменты?

– Если брать Евгения Викторовича Плющенко, он давал мне советы по интерпретации программы, по тому, как надо себя подавать. Когда я у него тренировался, он открыл мне путь в новую составляющую – как себя можно презентовать, потому что у него такая харизма, вот этот огонь.

Когда ты катаешь дорожку, например, а потом он показывает сам, как с судьями [вести себя]. Это тоже открывает новые моменты. В других штабах пока не могу выделить что-то такое. В голову ничего не приходит, – рассказал Рухин.