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Марк Кондратюк: «Это была не самая моя сложная произвольная программа – средний вариант из трех»

Марк Кондратюк оценил сложность своей программы после победы на Гран-при России.

Сегодня фигурист победил на этапе в Магнитогорске, набрав в сумме 289,74 балла. За произвольную он получил 199,44, исполнив пять четверных прыжков.

– Получилось довольно неплохо в плане элементов. Были недочеты на каскаде, но в целом достойно и уверенно. Буду работать над дорожками и вращением, не хватает физических сил.

– Уже проще справляться со сложными контентом?

– Каждый старт – отдельная жизнь. На контрольных прокатах я знал, что физически могу, но перенести на публику морально сложно. Сейчас стало чуть попроще.

– После программы вы и ваш тренер вскинули руки. Понимал, что это победа?

– Вскинул руки потому, что откатал хорошо, а не потому, что понимал, что будет победа. Это была не самая моя сложная произвольная программа. Средний вариант из трех, по ходу решил катать здесь ее.

Так что это было не самый легкий и не самый сложный вариант. Когда увидел баллы, понимал, что этого может хватить для победы, – сказал Кондратюк.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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Звезды Магнитки
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