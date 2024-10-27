Софья Леонтьева: «Были проблемы с коньками, но я рада, что мы боролись до конца в сложившейся ситуации»

Софья Леонтьева рассказала о проблеме с коньками на Гран-при в Магнитогорске.

Сегодня Леонтьева и Даниил Горелкин заняли третье место в соревнованиях танцоров на льду на этапе Гран-при «Звезды Магнитки». Победили Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный стали вторыми.

— Довольны бронзой?

Леонтьева: Вышли заряженными, попытались себя подбодрить. Были проблемы с коньками, но я рада, что мы боролись до конца в сложившейся ситуации.

Горелкин: Это опыт, он поможет нам в будущем. В целом мы рады, что сделали максимум в данной ситуации.

— Удастся решить проблему с коньками?

Леонтьева: Вернусь в Москву и дальше буду кататься в старых коньках. Рады, что в такой ситуации смогли показать хотя бы что‑то.

Горелкин: Нам нравится наша программа, хотим показывать ее максимально чувствительно.

«У меня в день отъезда сюда вылетели два крючка на ботинках, которые основные, которые держат конек. Здесь пытались исправить, но очень сильно болтается нога. Это совсем другие ощущения.

Сейчас полетим в Москву, будем что-то думать с ботинками — буду либо раскатывать новые, либо возвращаться к старым. Тренеры и Даня меня в этой ситуации очень сильно поддерживали», – цитирует Леонтьеву «Чемпионат».