Сихарулидзе об отстранении: «Сок, в котором мы варимся, вкусный. Фигуристы ничем не обделены и могут достойно зарабатывать»

Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы ничем не обделены.

— Когда нас отстранили, то мы часто слышали, что мы будем варится в соку. За счет чего растет конкуренция?

— Сок, в котором мы варимся, вкусный. Объективно оцениваем ситуацию. У нас большое количество соревнований. Занимаем ребят, особенно лидеров, на протяжении всего сезона.

Немаловажен заработок, он имеет большое значение. Они ничем не обделены и могут достойно зарабатывать, занимая призовые места, — заявил исполняющий обязанности главы ФФККР Сихарулидзе.