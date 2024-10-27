Сихарулидзе об отстранении: «Сок, в котором мы варимся, вкусный. Фигуристы ничем не обделены и могут достойно зарабатывать»
Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы ничем не обделены.
— Когда нас отстранили, то мы часто слышали, что мы будем варится в соку. За счет чего растет конкуренция?
— Сок, в котором мы варимся, вкусный. Объективно оцениваем ситуацию. У нас большое количество соревнований. Занимаем ребят, особенно лидеров, на протяжении всего сезона.
Немаловажен заработок, он имеет большое значение. Они ничем не обделены и могут достойно зарабатывать, занимая призовые места, — заявил исполняющий обязанности главы ФФККР Сихарулидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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