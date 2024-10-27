Антон Сихарулидзе: «Соревнования в Магнитогорске посетили 20 тысяч человек. Тем, кто говорит, что интерес к фигурному катанию падает, надо посмотреть на трибуны»

Антон Сихарулидзе заявил, что в России не падает интерес к фигурному катанию.

Сегодня в Магнитогорске завершился первый этап серии Гран-при России «Звезды Магнитки».

— В прессе говорят, что интерес к фигурному катанию падает. Это не так?

— За два дня наши соревнования в Магнитогорске посетили 20 тысяч человек. Это феноменальные цифры. Тем, кто говорит о том, что интерес к фигурному катанию падает, надо включить телевизор, посмотреть на трибуны.

За нас говорит зритель, у нас колоссальные цифры по просмотрам. Считаю, что нет почвы для того, чтобы говорить о падении интереса к фигурному катанию, — заявил исполняющий обязанности главы ФФККР Сихарулидзе.