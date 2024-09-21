Елизавета Худайбердиева: «На любом матче по хоккею или футболу в фойе, кроме хот-догов и автоматов с растворимым эспрессо втридорога, ничего не найти»
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию прошли 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
«На любом организованном турнире есть свои проблемы и недочеты, и контрольные прокаты не были исключением. Например, многие зрители – и находившийся на трибунах мой папа в том числе – рассказывали, что стюарды не пускали в «Ледовый», если люди выходили на улицу.
Конечно, отсидеть два дня по шесть часов очень сложно. Сходить выпить кофе и перекусить в кафе рядом, или элементарно подышать свежим воздухом тоже очень хотелось, но стюарды по инструкции пускали за турникеты единоразово.
Я видела много нападок на ФФККР, но давайте не будем винить их во всех грехах. Потому как и на любом матче по хоккею или футболу в фойе, кроме хот-догов и автоматов с растворимым эспрессо втридорога, ничего не найти.
На фигурном катании много детей. Возможно, есть смысл добавить на арену какие-то куриные супы или готовые обеды. В моем идеальном мире еда и напитки в установленном лимите включены в стоимость билета на выступления.
Так, глядишь, и люди охотнее будут ходить на фигурное катание. Но полагаю, это уже совсем невозможная благотворительность», – написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ».
Прокаты фигуристов с трибуны – провал. Зрителей в Петербурге просто бросили
Худайбердиева отругала медиа, что мало пишут про танцы. Хм, но сама пишет про Загитову и «парня» Щербаковой
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