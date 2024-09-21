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  • Елизавета Худайбердиева: «На любом матче по хоккею или футболу в фойе, кроме хот-догов и автоматов с растворимым эспрессо втридорога, ничего не найти»
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Елизавета Худайбердиева: «На любом матче по хоккею или футболу в фойе, кроме хот-догов и автоматов с растворимым эспрессо втридорога, ничего не найти»

Елизавета Худайбердиева отметила недочеты в организации контрольных прокатов.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию прошли 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«На любом организованном турнире есть свои проблемы и недочеты, и контрольные прокаты не были исключением. Например, многие зрители – и находившийся на трибунах мой папа в том числе – рассказывали, что стюарды не пускали в «Ледовый», если люди выходили на улицу.

Конечно, отсидеть два дня по шесть часов очень сложно. Сходить выпить кофе и перекусить в кафе рядом, или элементарно подышать свежим воздухом тоже очень хотелось, но стюарды по инструкции пускали за турникеты единоразово.

Я видела много нападок на ФФККР, но давайте не будем винить их во всех грехах. Потому как и на любом матче по хоккею или футболу в фойе, кроме хот-догов и автоматов с растворимым эспрессо втридорога, ничего не найти.

На фигурном катании много детей. Возможно, есть смысл добавить на арену какие-то куриные супы или готовые обеды. В моем идеальном мире еда и напитки в установленном лимите включены в стоимость билета на выступления.

Так, глядишь, и люди охотнее будут ходить на фигурное катание. Но полагаю, это уже совсем невозможная благотворительность», – написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ». 

Прокаты фигуристов с трибуны – провал. Зрителей в Петербурге просто бросили

Худайбердиева отругала медиа, что мало пишут про танцы. Хм, но сама пишет про Загитову и «парня» Щербаковой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
танцы на льду
ФФККР
logoМатч ТВ
logoЕлизавета Худайбердиева
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