Артем Грицаенко: «Нам нужно было получить высокие баллы, несмотря на место. Морально было важно сделать определенные элементы»
Осокина и Грицаенко высказались о победе на Гран-при России в Магнитогорске.
— Насколько была важна победа, особенно после Мемориала Панина‑Коломенкина?
Грицаенко: Нам нужно было получить высокие баллы, несмотря на место.
Осокина: Нужно было выложиться по максимуму.
— Победили в борьбе с собой или соперники были слабее?
Грицаенко: Мы молодцы, нам важно было выполнить свой контент. Морально было важно сделать определенные элементы.
— С вами не было главного тренера Слюсаренко, сложно без него?
Осокина: Всегда на связи, до и после прокатов созваниваемся, переписываемся.
Грицаенко: Так вышло, что Павлу Сергеевичу надо было держать в узде другие пермские пары, поэтому нас он поддерживал онлайн. Вчера пообщались с ним, он сказал, чтобы мы не расслаблялись и держали себя в тонусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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