Артем Грицаенко: «Нам нужно было получить высокие баллы, несмотря на место. Морально было важно сделать определенные элементы»

Осокина и Грицаенко высказались о победе на Гран-при России в Магнитогорске.

— Насколько была важна победа, особенно после Мемориала Панина‑Коломенкина?

Грицаенко: Нам нужно было получить высокие баллы, несмотря на место.

Осокина: Нужно было выложиться по максимуму.

— Победили в борьбе с собой или соперники были слабее?

Грицаенко: Мы молодцы, нам важно было выполнить свой контент. Морально было важно сделать определенные элементы.

— С вами не было главного тренера Слюсаренко, сложно без него?

Осокина: Всегда на связи, до и после прокатов созваниваемся, переписываемся.

Грицаенко: Так вышло, что Павлу Сергеевичу надо было держать в узде другие пермские пары, поэтому нас он поддерживал онлайн. Вчера пообщались с ним, он сказал, чтобы мы не расслаблялись и держали себя в тонусе.