Евгеньев о серебре на Гран-при в Магнитогорске: «Метили чуть повыше, к сожалению, чуда сегодня не произошло. Что натренировали, то и получили»

Евгеньев признался, что они с Мухортовой рассчитывали на более высокий результат.

Сегодня фигуристы заняли второе место на Гран-при России «Звезды Магнитки» в соревнованиях пар, уступив Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко.

Евгеньев: Метили чуть повыше, к сожалению, чуда сегодня не произошло. Что натренировали, то и получили, очень досадное падение с выброса. Старались изо всех сил, но немного расстроены. Используем грусть, чтобы зарядиться на новые победы.

Мухортова: Наши ошибки были случайны, этот выброс (сальхов) получается у нас стабильно и хорошо. Ехалось сегодня приятно, просто случилось досадное недоразумение.

Евгеньев: Тренер (Алексей Тихонов) вкладывает в нас очень много сил, всю работу. Больше времени стали уделять заходам, переходам, программам. Спасибо за это всем болельщикам, тренеру, моей любимой партнерше.