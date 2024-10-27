Евгеньев о серебре на Гран-при в Магнитогорске: «Метили чуть повыше, к сожалению, чуда сегодня не произошло. Что натренировали, то и получили»
Евгеньев признался, что они с Мухортовой рассчитывали на более высокий результат.
Сегодня фигуристы заняли второе место на Гран-при России «Звезды Магнитки» в соревнованиях пар, уступив Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко.
Евгеньев: Метили чуть повыше, к сожалению, чуда сегодня не произошло. Что натренировали, то и получили, очень досадное падение с выброса. Старались изо всех сил, но немного расстроены. Используем грусть, чтобы зарядиться на новые победы.
Мухортова: Наши ошибки были случайны, этот выброс (сальхов) получается у нас стабильно и хорошо. Ехалось сегодня приятно, просто случилось досадное недоразумение.
Евгеньев: Тренер (Алексей Тихонов) вкладывает в нас очень много сил, всю работу. Больше времени стали уделять заходам, переходам, программам. Спасибо за это всем болельщикам, тренеру, моей любимой партнерше.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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