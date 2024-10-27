Семененко о «Лиге чемпионов»: «Рад, что в наш вид спорта вводится новая медийная движуха, считаю, что это будет двигать фигурное катание вперед»

Семененко считает, что «Лига чемпионов» поможет развитию фигурного катания.

«Когда я услышал эту идею, мне очень понравилось. Рад, что в наш вид спорта вводится новая медийная движуха, считаю, что это будет двигать фигурное катание вперед, будем теперь следить за каждым видом, поддерживать участников команды.

Посмотрим, что выйдет на протяжении сезона, мне кажется, у идеи есть потенциал», — сказал двукратный чемпион России.

Евгений Семененко в «Лиге чемпионов» попал в команду «Амурских тигров».