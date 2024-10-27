Евгений Семененко: «Рад, что смог собраться на произвольную. Были трудности в подготовке, лихорадка после соревнований в Петербурге, тяжело восстанавливался»

Евгений Семененко рассказал о трудностях в подготовке к сезону.

Сегодня фигурист занял третье место на первом этапе Гран‑при России в Магнитогорске, набрав в сумме 274,97 балла. Победил Марк Кондратюк (289,74), вторым стал Роман Савосин (275,55).

– Рад, что смог собраться на произвольную. Не могу сказать, что на 100% собрался, была помарка. Соперники сильные, нельзя уступать ни в чем.

Прошел первый старт, в Магнитогорске уже второй раз, хоть и в прошлый удалось выиграть, сейчас чуть не повезло. Были трудности в подготовке, была лихорадка после соревнований в Санкт‑Петербурге (в начале октября проходил Мемориал Панина-Коломенкина – Спортс’‘), тяжело восстанавливался. Полторы недели было на подготовку, все равно показал достойный результат.

– Что за задумка с костюмом?

– Я люблю принимать участие в создании костюмов для программ, мое мнение учитывают дизайнеры и тренеры. Хочется, чтобы костюм дополнял программу. Костюм созвучен с работами художника Сальвадора Дали, картиной «Постоянство времени», хоть она и другого цвета, но под такт музыки подходит. Это была моя идея.

– Вы в этом году много где были, в том числе вне России, на сборах. Как впечатления?

– Остался доволен сборами, удалось поработать с классными хореографами. Надеюсь, получится развивать потенциал программы, – рассказал Семененко .