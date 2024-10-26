Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
Блинникова и Карпов рассчитывали получить больше баллов за короткую программу.
Алиса Блинникова и Алексей Карпов занимают третье место после короткой программы у пар на этапе Гран-при России в Магнитогорске (62,95 балла).
Блинникова: Этот прокат лучше, чем на контрольных.
Карпов: Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Мы рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше. Катали много программ, макетов, готовились.
– Как относитесь к тому, что всего четыре пары выступало?
Блинникова: Нормально, но расслабляет немного.
Карпов: Мы боремся сами с собой, количество участников не важно.
– На кого равняетесь из пар?
Блинникова: Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский. Мухортова и Евгеньев классно катались сегодня.
Карпов: Просто подпишусь под этими словами.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости