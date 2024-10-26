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Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»

Блинникова и Карпов рассчитывали получить больше баллов за короткую программу.

Алиса Блинникова и Алексей Карпов занимают третье место после короткой программы у пар на этапе Гран-при России в Магнитогорске (62,95 балла).

Блинникова: Этот прокат лучше, чем на контрольных.

Карпов: Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Мы рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше. Катали много программ, макетов, готовились.

– Как относитесь к тому, что всего четыре пары выступало?

Блинникова: Нормально, но расслабляет немного.

Карпов: Мы боремся сами с собой, количество участников не важно.

– На кого равняетесь из пар?

Блинникова: Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский. Мухортова и Евгеньев классно катались сегодня.

Карпов: Просто подпишусь под этими словами.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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Алексей Карпов
Алиса Блинникова
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