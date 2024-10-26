Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»

Блинникова и Карпов рассчитывали получить больше баллов за короткую программу.

Алиса Блинникова и Алексей Карпов занимают третье место после короткой программы у пар на этапе Гран-при России в Магнитогорске (62,95 балла).

Блинникова : Этот прокат лучше, чем на контрольных.

Карпов : Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Мы рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше. Катали много программ, макетов, готовились.

– Как относитесь к тому, что всего четыре пары выступало?

Блинникова : Нормально, но расслабляет немного.

Карпов : Мы боремся сами с собой, количество участников не важно.

– На кого равняетесь из пар?

Блинникова : Мишина /Галлямов , Бойкова /Козловский . Мухортова и Евгеньев классно катались сегодня.

Карпов : Просто подпишусь под этими словами.