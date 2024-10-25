Кондратюк, Степанова и Букин пропустили жеребьевку этапа Гран-при в Магнитогорске

Кондратюк, Степанова и Букин пропустили жеребьевку на Гран-при в Магнитогорске.

«Ночной (единственный за сутки) рейс Аэрофлота из Москвы в Магнитогорск — одно из тупейших менеджерских решений компании. Продолжительность полета менее двух часов, то есть, садясь в самолет, который взлетает в 0.40 и приземляется, с учетом разницы во времени, в районе пяти утра (плюс час на получение багажа — почему?), человек вообще не имеет шанса на сон.

Приветственный хор имени магнитогорских женщин в аэропорту прекрасен, но ни разу не добавляет позитива в вышеописанную реальность.

Как ожидаемое следствие на жеребьевке этапа Гран-при по фигурному катанию (и одновременной презентации Лиги чемпионов) не было ни Марка Кондратюка, ни Саши Степановой/Ивана Букина. Главные действующие лица турнира предпочли отоспаться и глупо поступили бы, не сделав этого.

И ведь был же раньше в расписании нормальный рейс в семь утра...» – написала журналист Елена Вайцеховская.

Первый этап Гран-при России в Магнитогорске пройдет 26 и 27 октября.