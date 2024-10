«Самая старая, но и самая здоровая». Интервью фигуристки, которая побеждает в 40+

В ночь на субботу в Галифаксе стартует второй этап Гран-при ISU.

Главные фавориты в парном катании – канадский дуэт Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам . Они действующие чемпионы мира, но привлекают внимание не только титулом: партнерше 41 год, и она пока не планирует завершать карьеру.

Стеллато – самая возрастная чемпионка мира в истории фигурного катания. Если ей удастся попасть на пьедестал Игр-2026, то у нее будет и звание самой возрастной олимпийской медалистки.

Майя Багрянцева встретилась с Деанной перед Skate Canada: Стеллато оказалась фанаткой российского прыжкового турнира и многих наших фигуристов.

«Нашему спорту нужно больше чемпионов и призеров». Идеи Стеллато по фигурке будущего

История Стеллато-Дудек – кино. Успешная карьера юниорки-одиночницы (золото финала Гран-при и серебро юношеского ЧМ-2000), потом череда травм, которая вынудила завязать в 18 лет. Стандартный сюжет: сколько перспективных юниорок не пробились во взрослый топ.

Деанна отвезла коньки к родителям и выучилась на косметолога. 15 лет работы в элитной клинике: уколы ботокса, лазерные процедуры – профессия приносила много денег, но, как оказалось, так и не заставила канадку забыть каток.

Она вернулась в 2016-м – только уже не в одиночное катание, а в пары. А еще через 8 лет выиграла ЧМ.

– Обычно такие вопросы задают в конце интервью, но я спрошу сразу: зачем вам все это? Как вы объясняете друзьям, для чего вернулись в спорт?

– Мои друзья в основном не имеют отношения к миру фигурного катания (и слава богу!), поэтому медалями им это не объяснить. Да и для меня титулы не так важны, главное – вызов себе. Смогу ли я? В чем еще могу улучшиться и чему научиться? Получится придумать что-то, чего до нас никто не катал?

Хотя самым простым объяснением будет то, что я очень люблю фигурное катание. Жалко только, что пока не придумали слово, которое сможет передать насколько сильно.

Я же сумасшедшая: смотрю все соревнования, которые нахожу в интернете. Часто пересматриваю программы из 90-х – в поисках вдохновения. Да, я очень прагматичный и организованный человек, но ценю артистизм и творческий подход.

Пауза в карьере помогла мне понять, что сложно найти сферу, где можно так круто реализоваться в творчестве, как это делают фигуристы. Даже если ты закончил кататься, все равно мысленно ставишь программу под каждую песню, звучащую по радио. Это не отпускает – за этим я и вернулась. А еще за возможностью себя испытать.

– В 90-е фигурное катание было куда более популярно, чем сейчас. Вы жалеете, что не попали на Олимпиаду в те времена – как одиночница?

– Да, если бы не травмы, думаю, я бы выступила на Олимпиаде-2006. Как вам такой поворот судьбы: я все-таки доеду до Игр в Италии, просто не в Турин, а в Милан – и 20 лет спустя?

Сейчас популярность фигурки в Северной Америке сильно упала – это факт. Поэтому надо срочно думать, как ее вернуть. У меня много идей на эту тему, и я со всеми пытаюсь их обсуждать. Мне кажется, в нашем спорте нужно больше чемпионов и призеров, это привлечет новую аудиторию на каток.

Представьте, что у вас 100 фигуристов, которые выступали в сезоне на разных турнирах. Вы берете 10 лучших исполнителей четверного сальхова, потом – тройного акселя и так далее и проводите в рамках чемпионата мира блиц-турнир по каждому прыжку.

Я не чиновник, мне сложно сказать, насколько это потянет бюджет ISU, но это будет захватывающее зрелище. Его полюбят те зрители, которым скучно смотреть прокаты целиком, но которые хотят видеть борьбу в формате «упал-не упал». Эмоций на таких соревнованиях будет через край.

Даже фигуристы видят, что их спорт в кризисе – и предлагают план спасения

То же и с парными элементами. Зрители обожают подкрут, поверьте. А теперь представьте, что они за 15 минут увидят 10 подкрутов подряд – да они будут в восторге.

Еще один важный момент: медалистов станет больше. Большинство фигуристов никогда не поднимутся на пьедестал больших чемпионатов. Но кто-то, к примеру, шикарно прыгает лутц – и сможет получить за него медаль. То есть будет гораздо меньше спортсменов, которые уходят с горьким привкусом разочарования. Значит, больше фигуристов останется в этом спорте в каком-то качестве – судьей, тренером или чиновником. Но главное, они не будут обижены на этот мир, а станут счастливыми людьми. Это пойдет на пользу фигурному катанию.

Посмотрите на спортивную гимнастику. У них есть командные соревнования, отдельные снаряды и звание абсолютного чемпиона. Так почему так же не сделать у нас? Это даст стимул учить более сложные прыжки – те же пятерные.

– А вы знаете, что в России уже проводят чемпионат по прыжкам?

– Да, я его смотрела – крутая идея, мне очень понравилось. Думаю, ISU должен взять этот формат на заметку, если это реально с финансовой точки зрения. Это был бы очень динамичный и зрелищный турнир.

Формат очень удачный: он позволит расширить географию стран-участниц, а карьеры фигуристов станут длиннее. Чем шире сеть, тем больше будет рыбы.

Но главное: такой турнир привлек бы на трибуны тех зрителей, которые обычно не ходят на фигурное катание. Выросло новое поколение – и оно совсем другое. Этим людям сложнее фокусироваться на длинном формате соревнований, а из-за сидения в соцсетях они привыкли получать быстрые эмоции.

Если искать аналогии: не все готовы идти в театр, на балет. Но я уверена, что можно заинтересовать и такую аудиторию. Ту основную базу фанатов, которые давно смотрят фигурку, мы все равно не потеряем. Зато привлечем тех, кто предпочитает более динамичный спорт – тот же бокс, соревнования по BMX или спринт.

Из одиночницы в парницу после паузы в 15 лет – как перестроиться?

Карьеру парницы Стеллато начала с Нейтаном Бартоломеем. Три сезона дуэт выступал за США и дважды брал бронзу чемпионата страны. Но весной 2019-го партнер объявил о завершении карьеры из-за травмы, и Деанна снова осталась одна.

Правда, на этот раз она точно знала, что не уйдет, пока не выступит на Олимпиаде. Осталось найти нового партнера – в 36 лет.

Им стал канадец Максим Дешам – на 8 лет младше Стеллато, но так же сильно мечтающий об Олимпийских играх. Новая пара решила кататься за Канаду: американский паспорт получить гораздо сложнее, ожидание поставило бы под угрозу олимпийские планы. Релиза ждали два года – США не торопились отпускать перспективную фигуристку.

Канадского паспорта у Стеллато нет до сих пор нет, но она надеется получить его в ближайшие месяцы – по крайней мере, на экзамен на гражданство ее уже пригласили.

– Когда вы встали в пару с Максимом, то фактически начали все заново. Не было мыслей бросить, когда что-то не получалось?

– Нет, до такой степени никогда. Но никто не застрахован от дней, когда ты расстроен и разочарован. В такие моменты я сажусь смотреть видео других пар, чтобы понять, в чем мы можем улучшиться и почему у них получается, а у нас нет.

Мне очень повезло: Макс изучал кинезиологию, поэтому понимает, как работают мышцы – а, значит, может объяснить, что мы делаем не так с точки зрения анатомии. Сложные дни бывают у всех, тут главное – решать проблемы сообща. Мы не та пара, которая вышла на лед и у нее сразу все получилось. Нам пришлось пахать, чтобы добиться тех результатов, что мы сегодня имеем.

– Вы бывшая одиночница, причем страшная перфекционистка. Насколько сложно выдавить из себя одиночницу и стать хорошей парницей?

– В парном катании все абсолютно по-другому. На привыкание ушло много времени, признаюсь: у меня до сих пор иногда бывают камбэки.

Одиночник в программе может спонтанно добавить пару движений – и никто не заметит. В парах так не выйдет – ты должен быть зеркалом партнера, поэтому все время краем глаза следишь за ним.

После удачного прыжка одиночник может отреагировать эмоционально, в парах же ты сразу думаешь «так, на выезде у нас руки в такой позиции, а дальше будет вот такой переход». Тут не может быть никакой спонтанности: во вращении нельзя крутиться с максимальной скоростью – нужно ориентироваться на партнера.

В общем, это другое мышление, ему надо учиться. Мне повезло с партнерами: и Нейт, и Макс всегда за мной приглядывали в этом смысле, а через несколько лет этому научилась и я.

– Как не злиться на партнера, если он ошибается в прокате?

– А смысл? Можно быть расстроенным – это очень логичные эмоции в таком случае, но и только. К тому же сегодня упала я, завтра ошибется он – и ситуация перевернется на 180 градусов. Мы команда, тут можно только поддержать.

Кстати, собственные ошибки пережить гораздо сложнее. Поверьте, мы сами себя грызем сильнее любой внешней критики.

– Наверняка в начале карьеры с Максимом вы слышали, что вам не хватает парной «химии» и что на льду по-прежнему два одиночника, а не пара. Это обидно?

– Конечно, в первый год или два все говорят, что надо работать над парностью – потому что у вас и правда ее нет, откуда же ей взяться. Чтобы скататься, нужно много времени.

Один известный тренер как-то сказал нам с Максимом: «Паре нужно три года, чтобы в них появилась та пресловутая «химия». А некоторые говорят про семь лет! У нас не все пары столько вместе катаются. Да, у кого-то получалось добиться этого и быстрее, но долгий совместный опыт очень помогает выглядеть единым целым, а не двумя отдельными фигуристами.

«Несколько тысяч раз посмотрела подкруты Волосожар-Транькова». Кто еще вдохновлял Стеллато?

– Что думаете про четверные элементы у пар?

– С предыдущим партнером мы делали выброс четверной сальхов и даже успешно приземлили его на контрольных прокатах. Мы дважды пытались делать его на международных стартах, но я падала. Для первых прокатов с ультра-си это нормально, но я все равно очень жалею, что так и не получилось чисто сделать его на соревнованиях.

– Бойкова и Козловский сейчас тоже пробуют четверной выброс .

– Да, я видела. Сначала, кажется, они делали его на шоу – и с каждым разом у них получалось все лучше и лучше.

– Но если поднимут стоимость четверных, вы готовы попробовать?

– Безусловно, я же это делала. Только, наверное, после Олимпиады. Мы с Максимом думали над четверным подкрутом: ведь не стоит сразу работать и над выбросом, и над подкрутом – надо выбрать один элемент и отрабатывать его.

При этом я понимаю и опасения ISU.

Бойкова и Козловский – фигуристы с очень высоким уровнем подготовки, поэтому для них четверные – оправданный риск. То же относилось и к канадцам Дюамель – Редфорд, и к китайцам Суй – Хань: их квалификация позволяла идти на четверные. А некоторым парам не стоит пробовать такие элементы без должной подготовки – это может быть очень опасным.

– Вы сказали, что часто смотрите прокаты фигуристов из прошлого. Кто больше всего повлиял на вас как на парницу?

– Тут надо начинать еще с прошлого века. Канадцы Изабель Брассер и Ллойд Айслер, Барабара Андерхилл и Пол Мартини. И, конечно, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.

Екатерина с мужем, еще одним легендарным парником Давидом Пеллетье, приезжала на чемпионат мира-2024 в Монреаль. Я как раз пришла тогда на каток вместе с мамой, и она так заохала, что мне пришлось на нее шипеть: «Прекрати, не позорь меня своими фанатскими штучками, только не сейчас», ха-ха. Но мы, конечно, с ними познакомились, это было очень мило.

Еще добавлю Бережную – Сихарулидзе. Это более поздний период, я уже не каталась, но, конечно же, смотрела ту Олимпиаду. Кстати, одна из наших поддержек в этом сезоне – трибьют олимпийской поддержке главных соперников Елены и Антона – канадцев Джейми Сале и Давида Пеллетье.

– Кто, по-вашему, больше заслужил тогда золото?

– Мне было 18 лет, и меня потрясла эта ситуация. Это очень разные пары, каждая была хороша по-своему. По мне, дать два золота было справедливым решением. Все четверо теперь олимпийские чемпионы – и это навсегда.

Скандал, изменивший фигурное катание: столкновение на льду, подкуп судей и два золота

А еще это привлекло к нашему спорту огромное внимание. Да, возможно со скандальным оттенком, да и с точки зрения репутации судей эта история была не лучшей. Но может, те, кто стал смотреть фигурку на фоне другого скандала – с американскими одиночницами Тоней Хардинг и Нэнси Кэрриган – принесли популярность нашему спорту в 90-е?

Ой, я забыла упомянуть Татьяну Волосожар и Максима Транькова! У них был не-ве-ро-ят-ный подкрут. У Тарасовой – Морозова, кстати, тоже – космической высоты. Но я выделяю эти пары не только из-за качества элементов, а потому что это были взрослые фигуристы со взрослыми телами. Одно дело, когда партнер подбрасывает в воздух девочку: понятно, что подкрут выйдет высоким, она же весит 35 кг. Но когда такой сложный элемент на такой высоте делают взрослые спортсмены, это требует высочайшего профессионализма.

Когда я учила подкрут, то несколько тысяч раз пересмотрела, как его делают Волосожар – Траньков. Без шуток: я могу покадрово рассказать вам, как в подкруте работает Татьяна, потому что я засмотрела ее прокаты до дыр.

У Татьяны с Максом, как и у Евгении с Владом, всегда был один из самых высоких подкрутов, если не самый высокий. А выбросы – точно самые пролетные. Нам с Максимом хотелось бы двигаться в этом же направлении. Я думаю, наши выброс и подкрут тоже выделяются в сегодняшнем международном парном катании. Главное, правда, их успешно приземлить.

Но это всегда козырь: ты начинаешь соревноваться с собой, а не надеяться, что твой средненький подкрут спасет тебя, если ошибутся конкуренты.

И еще раз подчеркну: я горжусь этим не потому, что я такая талантливая и замечательная, а потому что за этим стоят годы адской работы. На старте в нашем арсенале с Максом не было ничего – мы начинали с абсолютного нуля.

Деанна следит за Россией! Здесь комплименты Косторной, Бойковой/Козловскому и Мишиной/Галлямову

– Алену Косторную, которая (как и вы) была одиночницей, а теперь выступает в парах, часто критикуют.

– Да, я слежу за ней. Это ее второй сезон в парах, так? Судя по видео с ваших контрольных прокатов, она очень спрогрессировала как парница.

Алена всегда была особенной фигуристкой. У нее свой стиль, который позволял выигрывать и без четверных прыжков. Косторная может и в парном катании использовать харизму одиночницы – например, в тех же поддержках, когда все смотрят только на нее.

Ни одна женщина не сможет кататься как Алена, и тем более этого невозможно добиться мужчине. Ей с партнером надо найти стиль – уже как паре. Алена на льду больше не одна, и все для нее начинается заново: ведь даже связки в парном катании делаются по-другому.

– Вы смотрели наши контрольные прокаты? И как вы это делаете?

– Со мной на катке тренируется девушка из России, она и присылает все ссылки на ваши трансляции. К сожалению, на ютубе теперь ничего не выкладывают, а сама бы я их не нашла – потому что там все на русском языке, естественно.

Конечно, я смотрела ваши прокаты. Мне показалось, что там выступили не все ваши пары, да?

Но первым делом я нашла выступления Мишиной – Галлямова и Бойковой – Козловского. Я обожаю программы, в которых есть идея, поэтому мне очень понравилась произволка Александры и Дмитрия.

Когда они вышли на лед и я увидела их костюмы, мне сразу стало интересно. Сначала показалось, что Александра олицетворяет воду – у нас похожая тема в произвольной программе. Я еще посмеялась, как синхронно мы мыслим. А потом, когда началась программа, я решила, что она – солнечное небо, а Дмитрий – ночное.

Потом я прочитала в соцсетях, что они Адам и Ева. Но мне все равно очень нравится их творческий подход и то, что я придумала свое прочтение их истории.

Конечно, мне всегда нравились и Мишина с Галлямовым. Сильная сторона обеих пар – стабильность. Да, на контрольных прокатах Анастасия немного ошиблась, но послушайте: эта девочка обычно как скала. У них с Александром очень четкие прыжки и выброс.

Этим летом мы много пересматривали их тройной лутц, потому что работали над тем, чтобы вернуть его в программы. Поверьте: их лутцевый выброс – один из лучших в мире. Но главное для нас – что их техника подходит и нам, ведь каждый исполняет этот элемент немного по-своему.

«Тамара покорила всех». Мечтала тренироваться у Москвиной и чуть к ней не уехала

– Знаете, у меня ведь был шанс тренироваться у Тамары Москвиной – еще с предыдущим партнером. Американская федерация была готова нас к ней отправить после успешного сотрудничества Москвиной с парой Киоко Ино – Джон Циммерман.

Я была готова бежать за билетом и ехать к ней, но Нейту этот вариант не очень нравился. Так что не получилось – не могла же я тренироваться одна. Но до сих пор жалею, что упустила эту возможность. Тамара – легенда фигурного катания, было бы круто тогда с ней поработать.

Никогда не забуду первую встречу с ней: это было в 2018 году, на этапе Гран-при в Москве. Тот старт для нас сложился неудачно: я заболела, мы снялись после короткой программы.

Представьте: мы разминаемся в общем зале, и тут входит Москвина. Подозреваю, она была знакома только с российскими фигуристами, но зашла, широко улыбнулась и обратилась к нам всем: «Good morning, everybody! How are you?» Она обошла весь зал и с каждым поздоровалась лично. Мне было довольно плохо физически, но клянусь: я тут же начала улыбаться. Тамара покорила всех.

Наша тренер Жозе Пикар – канадская Тамара Москвина. Она тоже легенда: за ее спиной шесть Олимпиад, она работала с одиночниками, парниками и танцорами. Мало кто знает, но это она поставила в пару знаменитых канадских танцоров Ше-Линн Бурн и Виктора Краатца.

Когда мы попросили ее стать нашим тренером, она сначала отказалась: «Я давно на пенсии, вы что?» А я ответила: «Москвина до сих пор работает, значит, и вы сможете».

– Если российских фигуристов вернут, это добавит вам стресса?

– Это решение зависит не от нас. Допустят или нет, наш план подготовки останется прежним. Мы обязаны выдавать максимум, чтобы бороться за высокие места вне зависимости от того, кто еще выходит на лед. Хочется быть в состоянии соперничать с любыми фигуристами.

Конечно, не очень приятно читать комментарии «вы получили эти медали только потому, что другие не выступают». Но я хочу быть конкурентоспособной и доказать, что постараюсь навязать борьбу любому сопернику.

Важно быть довольным собой и знать, что ты выдал максимум – даже на тех соревнованиях, где не получилось выиграть. На Nebelhorn и Lombardia Trophy в этом году был состав как на чемпионате мира, ей богу. Это же не повод туда не ездить: если ты боишься конкуренции, то зачем вообще соревноваться? Ну обругают тебя потом в соцсетях – и что? Ты возвращаешься домой и продолжаешь работать над собой, других рецептов не существует.

Если тебя никто не подгоняет и не бросает вызов, ты расслабишься. Ты хорош ровно настолько, насколько хороши твои соперники.

Растяжка, массажные штаны, LED-излучение, массаж банками – так восстанавливается Деанна

– Вам не надоели вопросы про возраст?

– Нет, их так много, что я научилась к этому спокойно относиться. Вначале, конечно, я недоумевала: ну сколько можно? Но тогда мне было 33, а сейчас-то 41. И вопросов меньше не становится – наоборот, их все больше. Мой любимый: знаю ли я, что в Милане мне будет 42 года? Да, спасибо, я в курсе.

Отношусь с юмором – это не та информация, которую я пытаюсь отчаянно скрыть. Когда Тара Липински выиграла Олимпиаду в 14 лет, ее тоже все время спрашивали про возраст, так что я тут совсем не уникальна.

Приятно, что мой пример поможет фигуристам дольше оставаться в спорте и уделять внимание своему телу.

– Насколько разный подход к восстановлению в 20 и 40 лет?

– Во-первых, мне нужно гораздо больше времени на разминку. Я прихожу на каток минимум за час до начала тренировки и с завистью смотрю на девочек, которые врываются в раздевалку за пять минут до занятий.

Я, конечно, пытаюсь занудно рассказать, что их тело не скажет за это спасибо, но кто в таком возрасте слушает взрослых теток?

Ежедневно у меня три часа на льду, полтора часа в тренажерном зале. Но главное начинается потом. У меня разработана программа восстановления.

Каждый вечер растяжка – минимум 45 минут. Потом я надеваю специальные массажные штаны и лежу в них час, это помогает здорово расслабить мышцы ног. Они очень громоздкие, я в них очень смешно выгляжу – но это того стоит.

– Вы же не таскаете с собой эти штаны на соревнования, правда?

– Шутите? Они всегда со мной.

Еще у меня дома специальный аппарат с LED-излучением. Он похож на инфракрасные маски для лица – только для всего тела. Это полезно для клеточных митохондрий, а еще помогает восстановить мышцы от повреждений. Я надеваю специальные очки и лежу в этом аппарате по полчаса в день.

Потом я долго делаю специальный вакуумный массаж банками – это такой китайский метод межфасциального релиза. Очень больно, но эффективно: за счет прилива крови в зоне вакуума мышцы быстрее восстанавливаются – и я готова пахать на тренировке на следующий день. Тренер смеется, что я на катке самая старая, но и самая здоровая. Так что все не зря.

– Но это совсем не оставляет времени на нормальную жизнь.

– В целом, так и есть. Но я стараюсь с пользой проводить время во всех этих процедурах: смотрю много прокатов – и своих, и чужих, анализирую, как прошла тренировка, а иногда и просто расслабляюсь под Нетфликс. Но да, это полноценная работа – без выходных.

Я сейчас работаю гораздо больше, чем во время карьеры в косметологии. Еще и отпуск короче, и денег меньше.

– Работа мечты.

– Да, поэтому без любви к фигурному катанию никак. Должна быть страсть к тому, что ты делаешь – больших денег тут не заработать.

Когда я вернулась в спорт, мне было 33 года. Я понимала, что придется конкурировать с девочками, которым по 17 лет, при этом последние 12 из них они фактически живут на катке. Есть теория, что если хочешь чему-то научиться, это надо сделать 10 тысяч раз. Я сильно отставала в парных элементах, поэтому мне надо было срочно догнать других парниц по числу сделанных подкрутов, вращений.

Первое время я приходила на каток и час делала только выбросы. Все вокруг говорили, что я сошла с ума и не выдержу. А я знала, что у меня нет вариантов. Именно тогда и появился мой алгоритм восстановления.

У меня была сильно перегружена правая нога – помните, я ведь должна была добить 10 тысяч выбросов. Поэтому мне надо было придумать способ, как на утро выйти на лед и быть в состоянии снова прыгать.

– Как вам новый мерч канадской федерации – со слоганом «Сорок – новые двадцать»?

– Они меня, конечно, удивили. Но получилось и правда смешно и очень мило. Это моя цитата с пресс-конференции после победы на чемпионате мира. Теперь я смеюсь, что надо было запатентовать эту фразу.

– На той же пресс-конференции вы сказали, что купите себе в награду сумку Шанель. Все получилось?

– После награждения я всю ночь не могла заснуть – от обилия эмоций. А на утро помчалась в бутик Шанель и купила ЕЕ. У меня было ровно полчаса между съемками интервью, но я успела.

Черная, из лимитированной серии – в виде фотоаппарата, невероятная красавица. Храню ее в шкафу как музейный экспонат.

– Достаете по особым случаям?

– Я носила ее один раз – боюсь поцарапать. Открываю шкаф и любуюсь.

– Как медалью?

– Больше. Медали хранятся у нас в офисе, мы берем их, если надо поехать на какое-то мероприятие, где люди могут их примерить и потрогать. Но Шанель трогать я никому не дам, ха-ха.

«Пойду праздновать в бутик «Шанель». Она выиграла фигурный ЧМ в 40 лет!

Бокал вина раз в год, любовь к шоколаду и сложная диета – режим чемпионки мира

– Если честно, мы так до сих пор и не осознали, что стали чемпионами мира. Все произошло очень быстро: церемония награждения, потом сразу шоу и постановка программ – и оп, новый сезон. Думаю, это к лучшему: будет шанс хорошенько отпраздновать на пенсии, когда смогу за это выпить.

– Вы совсем не употребляете алкоголь?

– Нет, ведь один бокал вина полностью выводится из организма только через 28 дней. Если ты должен быть на пике физической формы, это неприемлемо. Я позволила себе бокал хорошего красного вина в самолете по пути с чемпионата мира в Японию на гастроли – и все. Раз в год.

– И даже Новый год встречаете без шампанского?

– Нет-нет, у нас же сразу после Рождества чемпионат Канады, это не лучший момент для вина и вкусной еды.

– Про колу и сладкие лимонады глупо спрашивать, да?

– Да, я такое не пью. Только вода и кофе, я же из Северной Америки. Меня однажды спросили, не бросила ли я пить кофе, когда вернулась в спорт. Ха! Да что бы я делала без кофе – особенно когда на тренировку надо вставать в 4 утра.

– А что по десертам?

– Могу побаловать себя на следующий день после соревнований. Конечно, приятнее, когда это бонус за хороший результат, а не утешительный приз. Я страшная сладкоежка. Мне не нужно никакой вредной еды – всяких фритюров или соленостей. Просто дайте мне шоколад – и я счастлива.

– К еде вы относитесь так же ответственно, как к физическому восстановлению?

– Конечно, питание – основа основ. Сложнее всего следить за нормой белка и воды. Моя норма в день – полтора литра (из расчета на 45 кг веса) воды и 80 грамм белка. Учитывая, что я не ем молочные продукты, это не так просто. Я не вегетарианка – ем много рыбы, морепродуктов и мяса, иначе я вообще не понимаю, как бы выжила. Тяжелее всего без сыра, кофе-то можно пить и на растительном молоке.

Важно, кстати, не забывать и про углеводы: я знаю, что многие юные фигуристки их боятся, а зря. Углеводы – это энергия и силы на восстановление. Тренировки похожи на марафон: и без топлива – то есть тех самых углеводов – далеко не убежишь.

Из углеводов я ем сухофрукты, картошку, фасоль и безглютеновый хлеб. Кстати, я всегда беру с собой здоровые перекусы на соревнования, чтобы ни от кого не зависеть.

Перед выходом на лед всегда ему пару сушеных фиников: получается такой здоровый вброс энергии вместо конфет. На протяжении семи лет я несколько раз в день ем финики – поверьте, я их видеть не могу. Когда становится совсем невмоготу, перехожу на сушеную клюкву. Но я вижу результат, к тому же это те редкие сухофрукты, от которых не скачет сахар в крови.

Еще очень важен хороший сон: я стараюсь спать 8 часов в день, так что уже в 9 вечера я в кровати.

– Подготовка как у космонавтов.

– Да, очень похоже. Пока тебе 20, об этом не задумываешься. Но если тебе 40 и ты хочешь быть успешен в большом спорте, надо держать себя в руках.

– В отпуске тоже никаких поблажек?

– Увы, нет. Скидывать вес гораздо сложнее, чем поддерживать его в норме. В поездках – особенно на соревнованиях – я могу не взвешиваться. В этом нет нужды: и так худеешь от стресса и переживаний, даже несмотря на то, что ешь больше, а тренируешься меньше.

Но дома встаю на весы каждый день, хоть и знаю, что не все считают это правильным. Но, во-первых, я уже взрослая женщина, а во вторых, мне надо отслеживать динамику. Я легко могу прибавить полкило и не заметить этого.

Меня поднимают в поддержки и выбросы – и я должна отвечать за состояние своего тела из уважения к партнеру, себе и риску, на который мы идем в работе. Я очень ответственно подхожу к этому вопросу: нельзя, чтобы вес скакал туда-сюда.

Дисциплина в еде дается мне сложнее всего. Но как только я нарушаю диету – например, во время шоу, ведь там не всегда кормят так, как я привыкла – то сразу чувствую разницу.

– Окей, задачка со звездочкой: куда же вас можно пригласить на свидание? Похоже, не в ресторан.

– О, пусть это будет какая-то активность. Но не сноуборд и что-то опасное – я не хочу рисковать. Так что боулинг, кино или игровые автоматы – последние идеальный вариант. Только кавалер должен быть готов проиграть: я обожаю соперничать.

Зачем Стеллато карьера в ISU?

– Вы задумываетесь, чем займетесь после спорта?

– Maкс точно станет тренером. Когда мы встретились, у него было больше сорока учеников, он же собирался на пенсию – пока я не свалилась ему на голову.

Я тоже останусь в фигурном катании: буду тренировать, а может, стану судьей или техническим специалистом, мне это очень интересно.

Мне рассказывали другие фигуристы, что когда ты объявляешь «все, это мой последний сезон», он складывается тяжело. Поэтому я решила, что не буду этого делать – не хочу себя загонять в рамки. ISU планирует изменить правила, так что посмотрим, может, я останусь еще на год после Милана-2026. Максим шутит, что не удивится, если я останусь еще на один цикл.

Мне было бы интересно участвовать в работе ISU, чтобы сделать фигурное катание более популярным. От этого выиграют все: фигуристы, тренеры, журналисты и чиновники, потому что тогда в наш спорт придут большие деньги. У меня есть опыт работы в бизнесе, думаю, что могу быть полезна и с этой стороны.

Но посмотрим: к сожалению, все эти варианты больше похожи на хобби, потому что нормальных денег этим не заработать.

– Может, тогда вернуться в косметологию?

– О, мой бывший босс каждый год предлагает мне вернуться. Так что этот вариант у меня всегда в кармане. Может, я запущу марку уходовой косметики, у меня ведь большой опыт в этой сфере. Но на работу в косметологическом кабинете вряд ли вернусь.

Мне явно будет чем заняться, но пока я об этом не думаю. Мой главный план на ближайшие полтора года – Олимпиада.

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам выйдут на лед с короткой программой в ночь на субботу.

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье

