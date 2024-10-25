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Стеллато-Дудек об отстранении российских фигуристов: «Не очень приятно читать комментарии «вы получили эти медали только потому, что другие не выступают»

Канадка Деанна Стеллато-Дудек высказалась об отстранении российских фигуристов.

– Если российских фигуристов вернут, это добавит вам стресса?

– Это решение зависит не от нас. Допустят или нет, наш план подготовки останется прежним. Мы обязаны выдавать максимум, чтобы бороться за высокие места вне зависимости от того, кто еще выходит на лед. Хочется быть в состоянии соперничать с любыми фигуристами.

Конечно, не очень приятно читать комментарии «вы получили эти медали только потому, что другие не выступают». Но я хочу быть конкурентоспособной и доказать, что постараюсь навязать борьбу любому сопернику.

Важно быть довольным собой и знать, что ты выдал максимум – даже на тех соревнованиях, где не получилось выиграть. На Nebelhorn и Lombardia Trophy в этом году был состав как на чемпионате мира, ей богу. Это же не повод туда не ездить: если ты боишься конкуренции, то зачем вообще соревноваться? Ну обругают тебя потом в соцсетях – и что? Ты возвращаешься домой и продолжаешь работать над собой, других рецептов не существует.

Если тебя никто не подгоняет и не бросает вызов, ты расслабишься. Ты хорош ровно настолько, насколько хороши твои соперники, – рассказала чемпионка мира в парном катании.

«Самая старая, но и самая здоровая». Интервью фигуристки, которая побеждает в 40+

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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Максим Дешам
Деанна Стеллато-Дудек
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