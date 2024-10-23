Видео
22

Алина Загитова снялась в рекламном ролике шинной компании Ikon Tyres

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в рекламе производителя шин.

В ролике компании Ikon Tyres фигуристка тренируется на катке, а затем сталкивается с огромной шиной.

Слоган рекламной кампании – «Никаких танцев на льду». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ikon Tyres
logoсборная России
видео
женское катание
logoАлина Загитова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
🎧 Шоу «Чистый хвост»: сколько стоит заниматься фигурным катанием? Это дорого? На связи – тренер Алексей Моторин
сегодня, 17:28
Олег Васильев о том, что Беляеву не пустили на Гран-при России: «Конечно, это плохо, ребятам без тренера будет сложно. Вмешиваться уже бессмысленно»
8сегодня, 17:11
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Щербинина и Петров выиграли короткую программу, Ковязина и Мохов – 2-е, Черемных и Рудь – 3-и
26сегодня, 15:47
Екатерина Боброва: «Очень неловкое падение было у Чок и Бейтса. Не понравился ни их ритм-танец, ни произвольный»
27сегодня, 15:38
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Григорьева и Артющенко выиграли ритм-танец, Дрожжина и Тельнов – 2-е
8сегодня, 14:30
Ева Куць стала тренером в группе Натальи Линичук в «Ангелах Плющенко»
35сегодня, 13:57
Тренер белорусских фигуристов Беляева заявила, что ее не пустили на Гран-при в Россию: «Продержали меня 7 часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении»
125сегодня, 13:22
Екатерина Боброва: «Когда я смотрю на тройной аксель Малинина, он мне напоминает Усэйна Болта. Настолько у него этот запас»
4сегодня, 12:25
Боброва об Олимпиаде-2026: «Если все члены команды Грузии максимально откатают, они могут даже за тройку командника зацепиться. Я буду за них болеть»
28сегодня, 11:45
Рудковская – журналисту «СЭ» Кузнецову: «Если бы «Ангелов Плющенко» не существовало, что бы ваш честной народ журналистов делал? Кому бы кости перемывал 24/7?»
205сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
13вчера, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2421 октября, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28
Мэдисон Чок: «Мы хотим показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Было весело разучивать эти танцы»
819 октября, 19:49
Ватанабе о короткой на Гран-при: «Я довольна, но думаю, что могла бы сделать больше. После Lombardia Trophy я убрала тройной аксель, чтобы снизить риск»
119 октября, 07:10
Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и
118 октября, 18:11
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
118 октября, 11:23
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
618 октября, 08:30
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
317 октября, 14:02