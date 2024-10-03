Почему Алина Загитова все больше раздражает

Привет!

Заявка Алины Загитовой на грант для шоу «Алые паруса» срезонировала: у Президентского фонда культурных инициатив запрошено почти 75 млн, собственных вложений – 0.

Загитова выступила с объяснением для всех, в том числе, разумеется, хейтеров: оказалось, 0 – это недочет в оформлении, впредь такого не повторится.

На подмогу подоспела Светлана Краюшкина, режиссер уже состоявшегося шоу Алины «Хранители времени»: «Если Вселенная дает какие-то возможности, значит, какой-то ресурс дан данной душе на данное воплощение».

Правда, запрос на 75 млн отправлен не во Вселенную, а все-таки в ПФКИ. Решение по заявке примут до января-2025.

Павел Копачев , Полина Крутихина , Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в подкасте «Чистый хвост» , который выходит на всех платформах, проблему Загитовой, ее имиджа и команды.

Вот несколько мыслей ведущих о феномене Алины:

Жаворонкова: «Кажется, в поведении Алины всех триггерит что-то свое. Существуют как будто бы две реальности. Это классический тренд на инфоцыганство, когда человек может подать свою жизнь и в позитивном ключе, и в негативном.

После победы на Олимпиаде Загитова привлекает внимание к правилам дорожного движения, продюсирует, влияет на массовую культуру, пытается развивать классическую культуру. Это одна реальность.

Есть и другая, в которой Алина нарушает правила дорожного движения и говорит, что мы все хейтеры, раз замечаем это. Одновременно Алина просит грант и говорит: я просто хочу поучиться, в том числе за государственный и ваш счет.

Алина ошибается, это все становится мемом – и на это Алина тоже реагирует как будто бы мы все хейтеры, замечаем ее огрехи. Она является лучшим ведущим, по мнению некоторых газет и журналов, работает на центральном телевидении, при этом не очень удачно».

Копачев: «Я раньше думал, что Алины стало много – и в этом проблема. А сейчас мне кажется, что это как раз не проблема. А главная проблема Алины в том, что она транслирует очень пагубные ценности для любого общества: неграмотность, невежество, безвкусицу, определенную наглость и необразованность. И главное – она не видит в этом недостатка, ошибок.

Это уже сказывается на ее карьере: раньше она вела мероприятия, открытые прокаты, а сейчас просто записывает влог. Не знаю, с чем это связано, но это определенное понижение статуса.

Ее шоу обошлось без аншлага – а сколько билетов было выкуплено пачками в госструктурах? Ее школа строится, но там большой вопрос по инвестициям. Ее ютуб-шоу, которое она так рекламировала отчаянно, так и не вышло. Алина накопила к себе определенное раздражение публики. Армия фанатов у нее до сих пор большая, она обожаема как спортсменка и чемпионка, но ее дела и поступки после спорта скорее вызывают напряжение или даже отторжение».

Кузнецов: «Алина попала в ловушку современной массовой культуры. Она себя сформировала, когда была спортсменкой. Она это умела делать на очень высоком уровне – становилась лучшей в мире, выиграла Олимпиаду. Это нечто выдающееся. А дальше она наметила траекторию в околоспортивное селебрети: я когда-то что-то сделала, а теперь просто торгую своей известностью и отсылкой к прошлым успехам.

На это провоцирует современная массовая культура, она говорит: ты можешь ничего не уметь, но вот тебе соцсети, возможности, если у тебя симпатичная мордашка, прикольный голос и какая-то история, почему ты продашь образ прекрасного себя – то welcome».

Крутихина: «Часть риторики Алины и ее фанатов: если вы хотя бы что-то сказали не то что критическое, а неодобрительное в сторону Алины – недостаточно восхитились ее фотографиями, недостаточно прониклись ее заявкой на грант, недостаточно полюбили ее стремление прочитать Александра Грина – то аргументы: у вас истерика, вы ее ненавидите, вы ей все завидуете. Три кита отношения к Алине Загитовой, если оно отличается от позитивного.

Хотя все это не так – ни у кого из нас нет огня ненависти по отношению к Алине Загитовой. Странно испытывать такое по отношению хоть к кому-то из фигуристов – мы не знаем их лично, мы не испытываем к ним таких сильных чувств. Мы просто обсуждаем, иногда осуждаем какие-то ее поступки».

А что еще обсуждали (или осуждали)? Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Ваня врывается в подкаст и рецензирует выпуск с Дейвом Лизом

8:23 нужны ли гранты на ледовые шоу в 2024 году?

13:13 единственная проблема заявки Загитовой – отсутствие софинансирования?

18:43 кажется, 3 года назад у Алины было намного больше фанатов. Что изменилось?

25:08 «Успех Алины во многом говорит о качестве публики»

29:55 Настя считает, что главная проблема Загитовой – неумение реагировать на критику

35:18 можно ли отделять спортивные достижения от личности? Отвечают Паша и Карл Маркс

39:42 «Алина транслирует одну из главных ценностей нашего общества»

46:02 Полина учит писать статьи, которые понравятся режиссеру шоу Загитовой

55:12 разбираем «Хранителей времени»: стоит ли смотреть?

1:01:20 анализируем судебную защиту Валиевой через огурцы, которые ее дед приносил в «Хрустальный»

1:09:09 монолог Ташлеровой «Спортсу» – почему он так важен? И что мешает ей с братом стать топ-парой?

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

«Я больше не стесняюсь своего тела». Монолог фигуристки, которую надломила статья на русском

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Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф