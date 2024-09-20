Nebelhorn Trophy. Смарт и Дик, Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы
Оберстдорф, Германия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 18:30 по московскому времени
Первая разминка
1. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
2. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
4. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
Вторая разминка
5. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
8. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
Третья разминка
9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
10. Афина Фэйт Робертс – Эрик Алис (Испания)
11. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
12. Роми Малкольм – Коби Чант (Австралия)
Четвертая разминка
13. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
14. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
15. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
16. Шира Ичилов – Дмитрий Кравченко (Израиль)
17. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий