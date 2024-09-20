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Nebelhorn Trophy. Смарт и Дик, Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы

20 сентября на Nebelhorn Trophy дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18:30 по московскому времени

Первая разминка

1. Ангелина КудрявцеваИлья Каранкевич (Кипр)

2. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

3. Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США)

4. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

Вторая разминка

5. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

7. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

8. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

Третья разминка

9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

10. Афина Фэйт Робертс – Эрик Алис (Испания)

11. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

12. Роми Малкольм – Коби Чант (Австралия)

Четвертая разминка

13. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)

14. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

15. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

16. Шира Ичилов – Дмитрий Кравченко (Израиль)

17. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)

Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
результаты
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Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
сборная Австралии
сборная Словакии
Оливия Смарт
сборная Польши
Вадим Колесник
Шира Ичилов
Тим Дик
Лайла Фир
Льюис Гибсон
Натали Ташлерова
Филип Ташлер
Утана Йошида
Мария Носовицкая
Михаил Носовицкий
Эмилия Зингас
сборная Кипра
София Валь
Ангелина Кудрявцева
Илья Каранкевич
Масая Морита
Анна Симова
Кирилл Аксенов
Мария Пинчук
Никита Погорелов
Лея Доцци
Пьетро Папетти
Асаф Казимов
Саманта Риттер
Даниэль Брыкалов
Афина Фэйт Робертс
Эрик Алис
Роми Малкольм
Коби Чант
Дмитрий Кравченко
Александра Борисова
Аарон Фриман
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