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  • Губерниев о словах Шветского про «пожилого родственника» Валиевой: «Версия несостоятельная. Никто никаких доказательств не видел, поэтому и звучит неубедительно»
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Губерниев о словах Шветского про «пожилого родственника» Валиевой: «Версия несостоятельная. Никто никаких доказательств не видел, поэтому и звучит неубедительно»

Губерниев назвал несостоятельной версию Валиевой о допинге в лекарстве дедушки.

«Я вспомнил, что пожилой родственник Камилы, который в течение полугода ежедневно возил ее на тренировки и которого я консультировал, страдал кардиальной патологией.

Отталкиваясь от этих данных, я предположил о возможном назначении ему принятого в стандартную схему лечения в России препарата «Предуктал», что он и подтвердил.

Что неприличного и противозаконного в этой версии и почему она была предана массивной критике и насмешкам – мне до сих пор непонятно», – заявил в открытом письме врач Филипп Шветский, работавший с группой Этери Тутберидзе.

«Если бы версия с дедушкой или бабушкой была бы состоятельной, тогда удалось бы побороться и доказать ее. Есть же примеры Синнера или Йохауг, у которых получалось выигрывать дела. Ситуации, когда ты целуешь партнера, до этого мазавшего губы помадой с допингом условно.

А в случае с Валиевой версия несостоятельная, так как никто никаких доказательств не видел, поэтому и звучит неубедительно.

Все эти разговоры сейчас в пользу бедных, сотрясение воздуха. Вот если бы при этом Валиевой вернули медаль, тогда другое дело», – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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logoДмитрий Губерниев
женское катание
Филипп Шветский
logoКамила Валиева
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