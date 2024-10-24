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Врач Шветский о словах Тутберидзе про мельдоний: «Разве можно это использовать в качестве обвинения в рамках дела Валиевой?!»

Врач Шветский вспомнил допинг-дело с мельдонием против фигуристки Бобровой.

В марте 2016-го стало известно, что в допинг-пробе Екатерины Бобровой, взятой на январском чемпионате Европы, был обнаружен мельдоний. В апреле временная дисквалификация со спортсменки была снята из-за низкой концентрации препарата и длительного срока его выведения из организма.

«В фигурном катании международные чемпионаты начинаются в январе, что объясняет, почему первые положительные пробы на мельдоний в 2016 году стали находить именно в этом виде спорта. В частности у олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой.

На пике переживаний тренерский штаб и спортсменка стали искать объяснение. Нашли его в «допинговом прошлом» врача сборной команды России – тезис, который был поддержан в ряде российских СМИ.

Через неделю положительные пробы на мельдоний были уже у более двух тысяч спортсменов по всему миру.

Я оказался в ситуации, из которой, к сожалению, смог выбраться только через судебный процесс. Суд рассмотрел достоверные факты моей биографии, разобрал случай десятилетней давности в академической гребле и принял решение в мою пользу.

С печатным изданием мы пошли на мировое соглашение, я написал статью, оправдывая сложность ситуации в таких вопросах – врачебной тайной, этикой. Тренерский штаб, спортсменка, журналист принесли мне извинения за скоропостижные выводы, мы поцеловались, и я наивно предположил, что окончательно закрыл все вопросы к своему прошлому.

Здесь будет уместно вспомнить интервью Этери Тутберидзе на одном из федеральных каналов, которое ей не могут забыть. Хотя она не сказала ничего криминального. Да, подтвердила, что использовали мельдоний как легальное средство восстановления. Но если его запретили как русский метод, то мы будем искать другое, так как мы следуем правилам ВАДА и не применяем запрещённые вещества.

Разве это можно понять по-другому и использовать в качестве обвинения в рамках дела Камилы Валиевой?!» – написал Филипп Шветский в открытом письме, предоставленном «Советскому спорту».

Упс, в суде против Валиевой использовали давнее интервью Тутберидзе. А что она говорила?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Советский Спорт
logoсборная России
logoдопинг
танцы на льду
logoЕкатерина Боброва
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
Филипп Шветский
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