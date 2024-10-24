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«Кто должен был отслеживать задержку результатов допинг-пробы в реестре ADAMS у юной спортсменки? Наверное, все». Шветский о деле Валиевой

Врач Шветский рассказал, почему не было реакции на задержку результатов допинг-пробы Валиевой.

Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно только на Олимпиаде-2022 после командного турнира, который выиграла сборная России с фигуристкой в составе. 

После разбирательств, которые длились почти два года, российская команда была лишена первого места, а Валиеву дисквалифицировали на четыре года.

«Отвечу на второй самый частый вопрос ко мне: кто должен был отслеживать задержку результатов допинг-пробы в реестре системы ADAMS у юной спортсменки. Наверное, все.

Она, родитель, ее окружение, официальные организации при допуске на соревнования. Другое дело, что основной задачей в то время было уберечь спортсменов от вируса COVID-19, заражение которым вообще исключало участие в Олимпийских играх на любом этапе.

Товарищи, даже если представить, что я допинг-король, о каком вообще допинге тогда могла идти речь!

Да и подумайте сами: игнорирование задержки результатов в системе говорит только в пользу спортсменки и ее окружения, подтверждая их уверенность в чистоте фигуристки», – написал Шветский в открытом письме, которое цитирует «Советский спорт». 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Советский спорт»
logoсборная России
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logoОлимпиада-2022
женское катание
Филипп Шветский
logoКамила Валиева
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