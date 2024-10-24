Филипп Шветский: «Пожилой родственник Валиевой страдал кардиальной патологией. Что неприличного и противозаконного в этой версии, мне до сих пор непонятно»

Врач Шветский рассказал, как в деле Валиевой появилась версия с лекарством дедушки.

Фигуристка Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно только на Олимпиаде-2022 после командного турнира, который выиграла сборная России с Валиевой в составе.

После разбирательств, которые длились почти два года, российская команда была лишена первого места, а Валиеву дисквалифицировали на четыре года.

«После информации о положительной допинг-пробе у нас было несколько часов, чтобы высказать возможность попадания триметазидина в организм. Ко мне как к работающему в клинике врачу периодически обращаются по поводу своих близких.

И, конечно, я вспомнил, что пожилой родственник Камилы, который в течение полугода ежедневно возил ее на тренировки и которого я консультировал, страдал кардиальной патологией.

Отталкиваясь от этих данных, я предположил о возможном назначении ему принятого в стандартную схему лечения в России препарата «Предуктал», что он и подтвердил.

Что неприличного и противозаконного в этой версии и почему она была предана массивной критике и насмешкам – мне до сих пор непонятно.

На основе этого нами была доказана возможность случайного однократного попадания микродозы препарата в организм спортсменки, что нашло подтверждение в решении выездной панели CAS на Играх в Пекине.

И, с учетом возраста спортсменки, это решение должно было остаться неизменным. Должно было быть – но не стало», – написал Шветский в открытом письме, предоставленном «Советскому спорту».

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