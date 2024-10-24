Филипп Шветский: «За последние 20 лет над Россией нависла мрачная тень допингового покрывала, искусно и искусственно сшитого нашими недоброжелателями»

Врач Филипп Шветский заявил об «искусно сшитом допинговом покрывале» для России.

Шветский опубликовал открытое письмо в издании «Советский спорт».

«К сожалению, за последние 20 лет над Россией нависла мрачная тень допингового покрывала, искусно и искусственно сшитого нашими недоброжелателями. Куда я как непосредственный участник событий был невольно втянут.

Я полагаю, рассмотрев несоответствие фактов моей биографии, распространенных публично, мы сможем экстраполировать их на опровержение обвинительных домыслов в допинговой истории Камилы Валиевой в Пекине и российском спорте в целом.

Не уверен, воспримется ли объективно моя информация сегодня. Думаю, нет, но мой долг оставить мое видение в истории, а в будущем оно само определит значимость и соответствие действительности.

К сожалению, у России много недоброжелателей внешних и внутренних, часто они объединяются для нанесения ущерба в разных отраслях.

Трудно найти более последовательного противника применения запрещенных препаратов, чем я. Мне удалось в судебном порядке на каждое слово недостоверного факта, представленного оппонентами, предоставить официальный документ с подписью и печатью.

Сегодня в общей массе укоренилось навязанное мнение, что без экзогенного вмешательства невозможно достижение высоких спортивных результатов. И, как некоторые спортсмены подвержены поиску чуда, помогающего в достижении цели, так и обывателю комфортно объяснить чужой успех нарушением правил, а не трудом на пределе возможностей.

И с этим мнением непременно необходимо бороться!» – написал экс-врач сборной России по фигурному катанию.