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Ирина Роднина: «У нас большинство спортсменов заканчивают, не начав. Основной процент должен думать, как и на что жить»

Ирина Роднина рассказала, как могут мотивировать себя юные фигуристы.

– Потеряем спортивное поколение? У нас работают спортивные школы, многие тренеры работают. У нас весь спорт и вся жизнь развиваются не по прямой, а по волнообразной: подъемы-падения. Это абсолютно нормально.

Какая мотивация у детей заниматься профессиональным спортом? Пока они дети, это больше мотивация родителей. Мотивация в том, что будет здоровый и физически развитый ребенок, который умеет определять свое время и усилия, достигать целей, бороться и знать себя. А какая еще есть мотивация? Золотые медали и награды?

– Человек не понимает, зачем ему спорт без международных соревнований.

– Ну и что, что не может выступать на международных турнирах. Он может получить образование и пойти работать. Из спорта очень много профессий выходит. Зная спорт, вы можете приобретать и другие профессии. Или что, в 14 лет жизнь закончится? Перестанет стремиться к росту? Все равно все когда-то закачивают – кто-то раньше, кто-то позже.

У нас большинство спортсменов заканчивают, не начав. Какое представительство у нас на чемпионате мира или Олимпийских играх? Если не брать командные виды спорта, то 2-3 человека. Какой это процент от всех занимающихся? Мизерный, вот и все. Значит, основной должен думать, как и на что жить, чем заниматься в этой жизни. Спорт – это не пожизненно, – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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