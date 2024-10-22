Ирина Роднина: «Когда-нибудь мы все вернемся, а к Олимпиаде – не знаю. Но возвращаться, наверное, будем»
Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении россиян на мировую арену.
«Когда-нибудь мы все вернемся, а к Олимпиаде – не знаю. Но возвращаться, наверное, будем.
Мы всегда готовы вернуться, а насколько они готовы к нашему возвращению – другой вопрос. Они без нас расслабились.
Не знаю, сможем ли мы сразу составить конкуренцию. У нас последние два года не демонстрируют никаких соревнований, поэтому сказать в каком что состоянии – сложно», – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости