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Ирина Роднина: «Когда-нибудь мы все вернемся, а к Олимпиаде – не знаю. Но возвращаться, наверное, будем»

Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении россиян на мировую арену.

«Когда-нибудь мы все вернемся, а к Олимпиаде – не знаю. Но возвращаться, наверное, будем.

Мы всегда готовы вернуться, а насколько они готовы к нашему возвращению – другой вопрос. Они без нас расслабились.

Не знаю, сможем ли мы сразу составить конкуренцию. У нас последние два года не демонстрируют никаких соревнований, поэтому сказать в каком что состоянии – сложно», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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