Бывший российский фигурист Десятов об адаптации в США: «Я познакомился со многими русскоязычными людьми. Большинство из них украинцы, но в этом нет проблемы»

Бывший российский фигурист Иван Десятов рассказал об адаптации в США.

Десятов выступал за Россию с Екатериной Андреевой. Сезон-2021/22 танцевальный дуэт провел под флагом Беларуси.

В 2022 году фигурист встал в пару с американкой Изабеллой Флорес. На последнем чемпионате США дуэт занял 7-е место.

«К этому можно адаптироваться – изучить культуру, язык. Просто трудно найти друзей. Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы.

Но я познакомился со многими русскоязычными людьми, переехавшими в Америку за последние год-два, после начала [боевых действий]. Большинство из них украинцы, но в этом нет проблемы, здесь все культуры замечательные, и это совсем не похоже на то, что происходит в политике», – приводит слова Десятова A Divine Sport.