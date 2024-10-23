Мама Дениса Тена о показательном номере Медведевой: «Евгения сама захотела выступить только под произведение Дениса или связанное с его жизнью. Так и родился ее прекрасный номер»

Мать Дениса Тена оценила показательный номер Евгении Медведевой.

5 октября российская фигуристка представила номер на Мемориале Тена в Астане под песню, написанную Денисом.

«У нас не так много было приглашенных гостей, будем говорить так. Одна пара и одна персона. Это Евгения Медведева и прекрасная пара Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Особого приглашения не было. Это был юбилейный турнир и эти ребята приняли участие как друзья Дениса.

Женя Медведева соревновалась в период когда у Дениса были яркие годы соревновательные. Они были друзьями и поэтому Евгения сама изъявила большое желание принять участие в гала-шоу. Сама захотела выступить только под произведение Дениса или связанное с его жизнью.

Когда уже было получено согласие Жени, ее желание принять участие, мы ждали ее музыку и программу. Но она сказала: «я буду выступать только под произведение Дениса, мне хочется сделать нечто интересное, оригинальное и только связанное с именем Дениса». Так и родился ее прекрасный номер под дебютное исполнение песни Дениса», – рассказала Оксана Тен.

Денис Тен – бронзовый призер Сочи-2014. Он трагически погиб в 2018-м, став жертвой нападения грабителей.