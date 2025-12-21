Роман Савосин: «Что скрывать, был плохо готов. Не рассчитали форму, всегда в декабре иду на спад»
Фигурист Савосин о чемпионате России: был плохо готов, в декабре иду на спад.
Фигурист Роман Савосин рассказал о плохой готовности перед чемпионатом России в Санкт-Петербурге.
«Если я не попадаю на финал Гран-при, вероятно, сбрею усы. Но у меня еще роль Крысиного короля на шоу Навки. Может, к этой роли подойдут!
Что скрывать, был плохо готов. К октябрю был хорошо готов к чемпионату Москвы, тогда была лучшая форма. А потом начало отпускать. Куда торопился? Не рассчитали форму, всегда в декабре иду на спад.
Прокат короткой не удивил, но сегодня я просто отпустил себя и доволен своим катанием. Нашел силы благодаря поддержке зрителей. Слышал, как мне подпевал зал!» – сказал Савосин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
