Роман Савосин: «Что скрывать, был плохо готов. Не рассчитали форму, всегда в декабре иду на спад»

Фигурист Савосин о чемпионате России: был плохо готов, в декабре иду на спад.

Фигурист Роман Савосин рассказал о плохой готовности перед чемпионатом России в Санкт-Петербурге.

«Если я не попадаю на финал Гран-при, вероятно, сбрею усы. Но у меня еще роль Крысиного короля на шоу Навки. Может, к этой роли подойдут!

Что скрывать, был плохо готов. К октябрю был хорошо готов к чемпионату Москвы, тогда была лучшая форма. А потом начало отпускать. Куда торопился? Не рассчитали форму, всегда в декабре иду на спад.

Прокат короткой не удивил, но сегодня я просто отпустил себя и доволен своим катанием. Нашел силы благодаря поддержке зрителей. Слышал, как мне подпевал зал!» – сказал Савосин.