Ковалев о пропуске сезона: «Депрессия волнами накатывала – вроде бы все хорошо, а потом я с трибун смотрю этап Гран-при в Москве и ловлю небольшую паническую атаку»

Фигурист Артем Ковалев рассказал о депрессии из-за пропуска сезона.

«Без соревнований было тяжело. В январе вышел на лед походить на прямых ногах, где-то в марте уже начал тренироваться.

Александр Сергеевич (Волков) сравнивает катание с велосипедом: да, я год не катался, но я не потерял навык, просто немного хуже стал это делать. Конечно, не сразу четверные прыгать начинаешь, а пару дней скользишь и вращаешься, потом одинарные, двойные... Постепенно шел к своему прежнему уровню, к июлю дошел до четверного прыжка.

Депрессия волнами накатывала в этот период – вроде бы все хорошо, а потом я с трибун смотрю этап Гран-при в Москве и ловлю небольшую паническую атаку от понимания, что вообще-то должен был там выступать. Я тогда пришел на костыле, хотя должен был еще на двух ходить, потому что очень не хотелось появляться на них в «Мегаспорте».

После этого хотелось закрыться в комнате одному и все. Я очень хотел выступать. Если меня спросить – занять первое место без зрителей или просто выступить на публике, я выберу второе.

После этого в том сезоне больше не смотрел никаких российских стартов, на международных следил за своим одногруппником, выступающим за Армению, Семеном Данильянцем», – сказал Ковалев .