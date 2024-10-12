Фигурист Артем Ковалев рассказал о планах на сезон.

В октябре Ковалев стал третьим на чемпионате Москвы. Прошлый сезон он пропустил из-за перелома ноги.

— Какие дальнейшие планы на сезон?

— Дальше планирую выступить на двух этапах Гран‑при. Это точно будет Казань, а что касается второго, то Москва или Санкт‑Петербург, пока не определились. Дальше будет чемпионат России, а если нога не будет беспокоить, выступлю на прыжковом чемпионате.

Буду отталкиваться от состояния ноги. Для себя я уже выполнил цель на сезон — восстановился и вышел на турнир, — сказал Ковалев .