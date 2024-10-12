Артем Ковалев: «Для себя я уже выполнил цель на сезон — восстановился и вышел на турнир»
Фигурист Артем Ковалев рассказал о планах на сезон.
В октябре Ковалев стал третьим на чемпионате Москвы. Прошлый сезон он пропустил из-за перелома ноги.
— Какие дальнейшие планы на сезон?
— Дальше планирую выступить на двух этапах Гран‑при. Это точно будет Казань, а что касается второго, то Москва или Санкт‑Петербург, пока не определились. Дальше будет чемпионат России, а если нога не будет беспокоить, выступлю на прыжковом чемпионате.
Буду отталкиваться от состояния ноги. Для себя я уже выполнил цель на сезон — восстановился и вышел на турнир, — сказал Ковалев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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