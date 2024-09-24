Александр Волков: «Ковалев прыгает четверной сальхов, тулуп и тройной аксель, но большую нагрузку мы пока не даем. Готовимся к чемпионату Москвы»

Тренер рассказал о восстановлении фигуриста Артема Ковалева после травмы.

Ковалев пропустил прошлый сезон из-за перелома ноги.

«Накатываем программы, восстанавливаем прыжки после травмы. Он прыгает четверной сальхов, тулуп и тройной аксель, но большую нагрузку мы пока не даем.

Физически ему пока сложновато, но он восстанавливает прыжки. Будем пробовать их в прокатах. Готовимся к чемпионату Москвы », – сказал Александр Волков.