Александр Галлямов: «Загитова приносит изюминку в любое событие, где она есть. Алина – наше ФК-богатство»
– На шоу-турнирах вам часто приходилось пересекаться с Алиной Загитовой уже в качестве ведущей. Как она вам в этом амплуа?
– Скажу так: Алина приносит изюминку в любое событие, где она есть. Алина – наше ФК-богатство.
– Вам было бы интересно поучаствовать в «Ледниковом периоде»?
– Да, было бы реально очень классно, потому что я парник и могу делать поддержки на вытянутой руке. Сразу вспоминается Александр Энберт с Ольгой Кузьминой. У них было потрясающее соотношение по антропометрическим данным, за счет чего они очень хорошо смотрелись, они исполняли даже подкрутки и поддержки. Не зря они выиграли.
– Топ-3 звезд шоу-бизнеса, с которыми вы хотели бы встать в пару на «Ледниковом периоде»?
– Они не совсем из шоу-бизнеса, но было бы интересно покататься с кем-то из сестер Авериных, – сказал чемпион мира в парном катании Галлямов.
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