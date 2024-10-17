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Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы

Фигуристы Алина Загитова и Александр Энберт проведут зарядки в школах Уфы.

Как сообщает портал UFA1, в шести школах города пройдет «Марафон зарядок» со звездами спорта.

Занятия проведут победители и призеры Олимпийских игр: фигуристы Загитова (в Республиканском инженерном лицее-интернате) и Энберт (в Республиканской гимназии-интернате имени Альмухаметова),  гимнаст Никита Нагорный (в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии), боксер Олег Саитов (в Гимназии-интернате №1 имени Рами Гарипова), фехтовальщица Яна Егорян (в Республиканской художественной гимназии имени Давлеткильдеева), а также синхронистка Светлана Ромашина (в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №2).

Зарядка с участием Загитовой пройдет сегодня, 15 октября. С остальными спортсменами – 18-го.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: UFA1
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