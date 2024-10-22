Началась продажа билетов на Гран-при России в Санкт-Петербурге
Стартовала продажа билетов на Гран-при России по фигурному катанию «Невский лед».
Соревнования пройдут 23-24 ноября во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Стоимость билетов на первый день составляет от 600 до 4000 рублей, на второй – от 900 до 4600 рублей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Kassir.ru
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