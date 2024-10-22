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Началась продажа билетов на Гран-при России в Санкт-Петербурге

Стартовала продажа билетов на Гран-при России по фигурному катанию «Невский лед».

Соревнования пройдут 23-24 ноября во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. 

Стоимость билетов на первый день составляет от 600 до 4000 рублей, на второй – от 900 до 4600 рублей. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Kassir.ru
logoСерия Гран-при России
Невский лед
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