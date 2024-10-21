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Глейхенгауз о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Пока ISU не поднимет стоимость, смысла в нем нет. Будем думать, стоит ли рисковать»

Даниил Глейхенгауз считает бессмысленным исполнение четверного выброса.

– Планируют ли Бойкова и Козловский дальше практиковать четверной выброс на соревнованиях?

– Это очень сложная дискуссия. Я бы отметил, что стоимость этого элемента очень низкая, она не соответствует его сложности. Даже если выполнить его, но некачественно, он будет стоить дешевле, чем качественный тройной выброс. Так что пока ISU (Международный союз конькобежцев) не поднимет его стоимость, смысла в нем нет.

Сейчас этот элемент – скорее желание самих ребят. Они его прыгают и делают на тренировках, показали на шоу. Было желание сделать его на соревнованиях. Так как мы показывали этот элемент на подготовительных соревнованиях, то ничего страшного, что он там не получился. Сейчас будут этапы Гран-при, чемпионат России – мы будем думать, стоит ли рисковать.

– Не исключаете, что, несмотря на низкую стоимость, попытки четверного выброса на соревнованиях все равно будут?

– Да. Зависит от состава участников и формы спортсменов. Если мы ничем не рискуем, то почему бы не попробовать? – сказал хореограф Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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