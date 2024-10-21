«Осуществил свою небольшую мечту». Владислав Дикиджи купил машину
Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что купил автомобиль.
Он опубликовал видео из автосалона.
«Всем привет, дорогие друзья. Осуществил я свою небольшую мечту. Разделял мои эмоции со мной Александр (Галлямов). Посидел со мной, все объяснил – где, что, как. Завтра заберу ее», – сказал Дикиджи.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Дикиджи
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