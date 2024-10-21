«Осуществил свою небольшую мечту». Владислав Дикиджи купил машину

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что купил автомобиль.

Он опубликовал видео из автосалона.

«Всем привет, дорогие друзья. Осуществил я свою небольшую мечту. Разделял мои эмоции со мной Александр (Галлямов). Посидел со мной, все объяснил – где, что, как. Завтра заберу ее», – сказал Дикиджи.