Наталья Бестемьянова: «Олимпиаду обязательно стоит показывать в России. Нам нужно знать, куда движется мировой спорт»

Бестемьянова: Олимпиаду обязательно стоит показывать в России.

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что в России нужно показывать Игры-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию соревнований.

«Считаю, предстоящую Олимпиаду обязательно стоит показывать в нашей стране. Я всегда смотрю и лыжи, и биатлон, и прыжки с трамплина, и хоккей. Мне кажется, чем больше россиян посмотреть Олимпиаду, тем лучше. Нам нужно знать, куда движется мировой спорт. Чтобы выигрывать, нужно все видеть.

Наверное, у тех, кто не хочет, чтобы Олимпиаду показывали в России, есть на это свои причины. Я уважаю мнение этих людей, но соглашаться с ними не буду. Моя позиция – трансляции Олимпиады должны идти в России», – сказала Бестемьянова.

На данный момент на Олимпиаду-2026 отобрались только трое россиян: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

